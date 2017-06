A 32 ans, Lewis Hamilton est encore pleinement engagé en F1 mais le mot retraite n’est pas pour lui un tabou, surtout depuis le retrait de son rival Nico Rosberg l’an dernier. Le pilote anglais a un record absolu à aller chercher – le nombre de poles de Michael Schumacher – cette saison. Aura-t-il encore la motivation pour continuer plusieurs saisons encore après avoir réussi cet exploit ?

Quand il quittera la F1, ce qui arrivera inexorablement un jour, quel héritage voudrait laisser Lewis Hamilton aux futurs pilotes ?

« Je n’y pense pas trop pour être honnête. Je n’arrive pas à envisager ce que serait mon héritage. La seule chose que je veux que l’on pense de moi dans le monde dans la course ? Je veux être connu comme un pilote rude, complet, mais respectueux. Ayrton Senna… j’espère qu’on se rappellera de moi comme on se rappelle de lui. Depuis que j’ai commencé la course, ce fut toujours mon objectif : faire quelque chose de similaire à Ayrton, l’émuler. J’espère que quand je serai parti, les gens pourront respecter mon engagement, mon talent, mon style de pilotage, de la même manière que l’on respecte ceux de Senna. »

Lewis Hamilton refuse de fixer une date pour sa possible retraite. A-t-il donc le sentiment d’avoir encore de nombreuses années devant lui ? L’Anglais n’a pas la réponse modeste !

« Mon destin est entre mes propres mains. Je peux décider de m’arrêter à la fin de cette année. Est-ce que cela signifie que mon héritage sera plus grand si je décidais d’arrêter dans cinq ans ? Qui pourrait le dire ? Je n’aime pas tout planifier parce que je ne sais pas ce qu’il y a au prochain tournant, je ne sais pas ce que je vais faire. Peu importe, je ferai tout de la même manière que je l’ai toujours fait en F1, j’appliquerai les mêmes méthodes à tout ce que je ferai d’autre dans la vie – et même s’il s’agit toujours de course automobile, je sens que je peux réussir des choses formidables. »

« Je ne cesserai jamais de repousser les limites. Peu importe ce que je ferai, j’aurai toujours faim de grandeur – dans tous les univers que j’explorerai. Donc je pense que cette mission, ou cette mentalité, vont créer mon héritage. »