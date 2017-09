Lewis Hamilton a maintenant une avance confortable de 28 points à la tête du championnat, ce qui peut lui permettre de disposer d’un joker (faute ou abandon) lors des 6 courses restantes.

Mais le Britannique ne veut pas compter sur la chance ou sur les faiblesses des autres pour assurer son 4e titre mondial.

"Nous avons tous des points faibles. Cela fait aussi partie du jeu que de savoir exploiter celles des autres, tout en vous protégeant de ce qui pourrait vous nuire. Que ce soit la fiabilité ou votre talent en piste," explique-t-il à Sepang.

"La fiabilité a été bonne jusqu’à maintenant. Mais tout peut arriver. On l’a vu pour moi, l’an dernier, ici-même (casse moteur). Ca m’avait coûté très cher. De mon côté je veux juste faire le travail, être le pilote le plus complet possible dans tous els domaines et ne pas montrer de faiblesses si possible. Avec un peu peu de chance cela peut faire la petite différence avec un autre pilote."

Hamilton fait évidemment référence à Sebastian Vettel.

"C’est un quadruple champion du monde. Alors il est difficile de savoir comment il va réagir après son accident à Singapour. Je ne sais pas comment il a pris cette erreur. Mais les meilleurs savent rebondir et je m’attends à ce qu’il le fasse dès ce week-end."

"Je ne me rappelle pas quand je l’ai vu craquer sous la pression pour la dernière fois. En 2014 peut-être. Le temps nous dira s’il ressentira cette pression."

Mercedes semble être l’équipe en forme du moment, avec trois victoires d’affilée. Hamilton espère-t-il gagner le titre le plus vite possible ?

"Je n’ai pas pensé une seconde à ça. La question n’est pas de savoir quand mais de savoir si. Ce qui compte c’est de l’avoir lorsque la saison se termine. On ne peut pas savoir en F1. A Singapour, je voulais limiter les dégâts et, au final, tout a tourné en ma faveur. Il y a eu un tournant, j’ai maintenant la tête du championnat mais il peut y en avoir encore beaucoup d’autres. Ce que je veux c’est être en tête après le dernier GP."

Vettel va pouvoir compter sur l’aide accrue de Kimi Raikkonen à partir de ce Grand Prix, le Finlandais n’ayant plus de chance réaliste de décrocher le titre mondial. La situation n’est pas la même toutefois chez Mercedes. Bottas veut encore y croire. Qu’en pense Hamilton ?

"Valtteri prendra sa propre décision, s’il sent qu’il n’est plus en lutte pour le titre. De mon côté, je vais faire en sorte de ne pas avoir besoin de son aide ou de consignes en restant devant. Parfois Valtteri est devant moi, nous verrons bien."

"En Hongrie, il m’a dit qu’il ne s’attendait pas à ce que je lui rende sa place, après avoir pris 7 secondes d’avance. Mais j’ai su que c’était la bonne décision même s’il aurait compris que je ne le fasse pas. Il y aurait pu y avoir des histoires si ça n’avait pas été le cas. Mais nous avons une superbe relation."