Lewis Hamilton a reconnu qu’il allait passer sa semaine à essayer de comprendre quelles sont les raisons derrière ses problèmes de compétitivité en Russie.

Le Britannique a eu du mal sur un tour rapide comme en course face aux Ferrari mais, aussi (et surtout) face à son équipier, Valtteri Bottas.

"Pour le moment j’essaye juste de comprendre où se situait mon manque de performance ce week-end. Où cela a pêché du côté de mes réglages, afin de revenir plus fort," confie Hamilton avec un peu de recul.

"Il reste évidemment beaucoup de chemin à faire dans cette saison. Je suis 2e, à 10 points environ de Vettel. Ce n’est donc pas la fin du monde. Mais je dois retrouver mon rythme parce que ce qui s’est passé, ce week-end, était très inhabituel pour moi."

Hamilton commence à avoir quelques pistes.

"Le vendredi a été très différent du samedi et du dimanche. La voiture n’était pas totalement différente les deux derniers jours, donc j’ai réussi à stabiliser les choses. Mais, lors de la course, la voiture a eu un peu de surchauffe. J’aurais pu tenir le rythme des leaders mais la fiabilité aurait certainement été compromise."

"Le problème, je pense, c’est que j’étais plus lent. Et si j’avais tenté de suivre le rythme, j’aurais détruit mes pneus plus tôt que Valtteri, Seb et Kimi. Je n’avais probablement pas les bons réglages et, en devant ralentir pour éviter la surchauffe, je perdais 7 dixièmes au tour. Je pense vraiment que les réglages ont été la clé de mes problèmes."

La surchauffe de la Mercedes a été vraiment inquiétante selon Hamilton.

"Je crois qu’à partir du 5e tour j’ai reçu l’ordre de ralentir et de garder ma 4e place. J’ai beaucoup joué avec le volant pour changer les modes du moteur. En fait j’avais des coupures de moteur sur un cylindre à cause de la surchauffe. En ralentissant un peu, tout revenait à la normale. Donc j’ai su assez vite que ce serait une 4e place au bout de la course et pas beaucoup mieux."