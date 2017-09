Lewis Hamilton fait partie de ces pilotes qui sont tristes de disputer ce week-end ce qui sera probablement la dernière édition du Grand Prix de Malaisie avant longtemps.

Le triple champion du monde, qui adore les défis sportifs, estime que Sepang proposait la course la plus difficile du calendrier de la Formule 1. La chaleur et l’humidité qui règnent en général en Malaisie complique en effet grandement la tâche des pilotes sur le plan physique.

"C’est vraiment triste de penser que ça sera notre dernière course ici," dit-il lors d’un évènement pour le sponsor titre de l’équipe, Petronas, à Kuala Lumpur.

"Ils nous ont enlevé l’une des courses les plus difficiles, si ce n’est la plus difficile, de la saison. Elle sera dure à remplacer."