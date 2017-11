Plus on est de fous et plus on rit ! Telle est la devise que Lewis Hamilton a toujours adoptée lorsqu’il s’agit de batailles et de rivalités en Formule 1.

Le nouveau quadruple champion du monde a réagi de manière positive aux propos de Fernando Alonso, qui a indiqué vouloir viser le titre mondial avec sa prochaine McLaren Renault, et ce dès la saison 2018.

"Oui, attendez de voir ce que va faire Fernando avec un bon moteur. J’espère vraiment que McLaren, qui a toujours une place à part dans mon cœur, pourra faire une bien meilleure saison l’année prochaine. Je le souhaite pour eux, je le souhaite pour Fernando," déclare le pilote Mercedes.

"J’espère qu’ils auront une voiture plus forte, un moteur plus fort. Fernando est un dur à cuire en piste... C’est un gars contre qui il n’est pas facile de courir, ce n’est pas un tendre et je dois dire que j’ai bien apprécié ma petite bataille avec lui en piste dimanche. J’espère donc que nous en aurons bien plus dans un avenir proche."

Hamilton rappelle qu’il n’est pas effrayé par la compétition.

"J’ai adoré me battre contre Nico ces dernières années, j’ai encore plus apprécié me battre contre d’autres équipes, Ferrari en particulier et Sebastian Vettel, cette année. Qu’on se batte de manière serrée contre d’autres équipes, c’est ce que tout le monde veut voir, c’est ce que la Formule 1 souhaite. Quand j’ai grandi, en regardant la F1, c’est ce que je voulais voir."