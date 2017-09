En attendant que les pilotes n’aillent se battre pour le meilleur temps, la pluie tombe toujours légèrement sur Monza et la grille de départ pourrait être affectée par ces conditions. Une grille qui sera en tous cas affectée par de nombreuses pénalités, touchant essentiellement des pilotes motorisés par Renault.

Fernando Alonso est le pilote le plus pénalisé avec 35 places de pénalité sur la grille, devant les pilotes Red Bull, Ricciardo et Verstappen, qui sont respectivement touchés par 25 et 20 places, puisque le Néerlandais s’est vu rajouter 5 places aux 15 déjà prises hier.

Carlos Sainz savait déjà qu’il prendrait 10 places de pénalité et après les essais libres de ce matin, Renault a annoncé que Nico Hulkenberg avait écopé de 10 places pour un changement de MGU-H tandis que son équipier, Palmer, en a pris 15 pour la même raison ainsi que pour l’installation d’un nouveau turbo. Cinq des six pilotes motorisés par Renault partiront donc du fond de grille, Daniil Kvyat étant le seul à ne pas être touché. Le Russe en avait toutefois pris 20 il y a une semaine à Spa.

Contrairement aux essais libres de la matinée, c’est une pluie fine qui tombe sur Monza et qui semble être en passe de s’arrêter. Les pilotes vont toutefois devoir composer avec une piste détrempée.

Q1 - 18 minutes

Les pilotes se ruent en piste au feu vert car la pluie est annoncée comme empirant très rapidement. Lors du tour de sortie des pilotes, la pluie redouble de violence dans la voie des stands et le premier à tenter un chrono, Valtteri Bottas, se rate dès le premier virage après avoir subi de l’aquaplanning en pleine ligne droite !

A noter que Fernando Alonso ne prend pas la piste car il sait que ses 35 places de pénalité le contraignent à partir dernier en course. Hamilton est le premier à signer un temps en 1’40"128 ! Grosjean se plaint de la dangerosité des conditions. Vettel prend le deuxième temps à deux secondes de Hamilton qui semble avoir attaqué très fort.

Grosjean subit l’aquaplanning à son tour et peu après s’être plaint des conditions, écrase sa Haas dans les rails de la ligne droite de départ ! Le drapeau rouge est déployé et le Français se plaint par radio : "Je vous avais dit que c’était trop dangereux !"

Mise à jour de 14h15 : Après une inspection de deux tours par la voiture de sécurité, la direction de course a décidé de retarder la reprise de la séance. Une nouvelle inspection aura lieu à 14h30 pour savoir quelle décision sera prise pour la suite.

Mise à jour de 14h30 : La direction de course a procédé à une nouvelle inspection et a décidé de retarder de 15 minutes supplémentaires la reprise de la séance. Pourtant, la pluie a ralenti à Monza et la piste est praticable, hormis dans la longue ligne droite des stands où le nouvel asphalte, posé dans les derniers mois, semble incapable de drainer la pluie. Quoiqu’il en soit, ce zèle de Charlie Whiting est dommageable car la quantité d’eau en piste a nettement diminué.

Mise à jour de 14h45 : De nouveau, alors que la piste semblait presque sèche par endroits, la relance est retardée de 15 minutes supplémentaires. Malgré la mauvaise qualité de l’asphalte en ligne droite, il apparaît évident que la FIA est tétanisée dès que la pluie fait son apparition. Charlie Whiting déclare d’ailleurs que ce sont l’aquaplanning subi par la voiture de sécurité mais aussi les conditions autour du circuit qui font hésiter la direction de course.

"La météo semble très instable autour du circuit et nous ne sommes pas certains de ce qu’il va se passer. La voiture de sécurité nous rapporte encore de l’aquaplanning. Les conditions ont empiré après que nous avons décidé de lancer la séance. On peut regarder les raisons de l’accident de Grosjean mais ces choses-là arrivent de temps en temps" a précisé Whiting.

Mise à jour de 14h45 : Un nouveau délai de 15 minutes est imposé par la direction de course. Toutefois, avec une nouvelle averse aux abords du circuit, la situation semble plus que jamais difficile.

Mise à jour de 15h : Il n’y aura pas de relance immédiate et 15 minutes supplémentaires sont demandées.

Mise à jour de 15h15 : La séance ne reprend toujours pas et un nouvelle inspection sera effectuée à 15h30. Néanmoins, la pluie a redoublé à Monza et lancer les voitures dans ces conditions après avoir retardé pendant une heure alors que la piste séchait n’aurait aucun sens.

Mise à jour de 15h30 : La pluie est en train de redoubler sur le circuit de Monza et la séance est évidemment retardée de 15 minutes supplémentaires. La situation tourne au ridicule puisqu’il faudra maintenant au moins une heure de plus pour retrouver des conditions similaires à celles que l’on voyait il y a une demi-heure. Et même dans ces conditions-là, la séance n’avait pas été relancée...

Mise à jour de 15h45 : Aucune évolution n’est observée depuis 15 minutes et sans surprise, un nouveau report de 15 minutes est annoncé. La direction de course semble incapable de prendre la moindre décision pour débloquer la situation...

Mise à jour de 16h : Sans surprise, la séance ne repart toujours pas et de nouveau, la situation sera évaluée dans 15 minutes.

Pendant que plusieurs pilotes comme Hamilton, Pérez ou Vandoorne font une vidéo en direct sur Instagram, d’autres s’impatientent, à l’image de Felipe Massa : "J’espère qu’une décision va être prise. On roule ou on annule, mais ça devient ennuyeux". Difficile de dire l’inverse devant la passivité de la direction de course.

Mise à jour de 16h15 : Sans grand changement, et en dépit de l’effort des commissaires pour essayer d’évacuer un peu d’eau, la reprise est encore repoussée de 15 minutes.

Mise à jour de 16h30 : On n’y croyait plus ! La direction de course annonce la reprise de la séance à 16h40, pour les 13’31 de Q1 restantes !

Quasiment tous les pilotes se présentent dans la voie des stands simultanément et le premier tour devrait être très animé, d’autant que la piste est encore mouillée et que tous partent en pneus full wet. Verstappen confirme immédiatement que la situation est meilleure qu’à 14 heures, probablement pour s’assurer que Charlie Whiting n’arrêtera pas la séance.

Le Néerlandais est le premier à lancer le chrono ! Les temps s’améliorent très vite et la ligne droite des stands se passe à fond, ne nécessitant qu’un petit décalage au freinage pour éviter l’eau stagnante. Verstappen avait raison, les temps ont déjà progressé de deux secondes.

Hamilton améliore de près de quatre secondes son chrono et repousse tous les pilotes à plus d’une seconde ! Le Britannique envoie un signal fort à la concurrence, il veut sa 69e pole position !

Malgré ses 35 places de pénalité, Alonso a pris la piste et signe le huitième temps provisoire. Verstappen améliore sa deuxième tentative et prend la deuxième place à trois dixièmes de Lewis Hamilton. Romain Grosjean est déjà dernier à plus de six secondes de Hamilton mais la règle des 107% ne sera certainement pas appliquée.

Hulkenberg manque de peu la catastrophe dans la Parabolica et signe seulement le 14e temps. Le ralenti montre un freinage raté de Sergio Pérez dans la deuxième chicane du circuit. Stroll prend le troisième temps, Verstappen annonce que les pneus intermédiaires ne sont pas loin !

Bottas et Hamilton se lancent presque simultanément à l’assaut du chrono, le Finlandais signe un temps de 1’36"582, le meilleur temps, mais Hamilton améliore directement en 1’36"009 et reprend le meilleur. Vettel sort des stands en pneus intermédiaires à 5 minutes du terme de cette Q1 !

Alonso est également chaussé de ces gommes et ne parvient pas à améliorer, mais Vettel améliore son meilleur premier secteur, loin toutefois de Lewis Hamilton. Il semble qu’en l’état actuel des choses, les deux gommes soient équivalentes en termes de performance. Vettel signe un temps de 1’37"198 et prend la troisième place.

Räikkönen se plaint à la radio car Ferrari l’a libéré de son stand au moment où Pérez arrivait. Le Finlandais a freiné très fort et ses freins ont immédiatement pris feu ! Les disques sont bien plus sollicités désormais et Ferrari le fait repasser aux stands pour enlever les morceaux de scotch qui bouchaient jusque là une partie des écopes.

Le drapeau à damiers est agité devant les pilotes et c’est Bottas qui signe finalement le meilleur temps à son équipier tandis que les éliminés sont Magnussen, Palmer, Wehrlein, Ericsson et Grosjean qui n’a pas participé à la reprise de la séance après son accident tout à l’heure.

Q2 - 15 minutes

Les pilotes ressortent rapidement car la pluie revient sur le circuit de Monza ! Vandoorne et Massa font quasiment un tête à queue dans la Parabolique tandis que les pilotes des équipes de pointe sont en pneus intermédiaires, sauf Verstappen. Hamilton et le Néerlandais signent quasiment le même temps, les pneus pluie semblant être encore le meilleur choix, surtout quand on voit Bottas essayer de les chauffer en ligne droite.

Ocon signe le troisième meilleur temps derrière Verstappen et Hamilton mais Vettel met tout le monde d’accord ! Hamilton se plaint que les gommes sont impossibles à mettre en température et ne fonctionnent pas, ce qui pourrait le faire revenir au choix des pneus pluie. Hulkenberg prend le quatrième temps et Stroll le sixième.

Vettel améliore en 1’36"787 avec les pneus intermédiaires ! Bottas en termine avec son premier tour rapide en 1’36"814 et prend le deuxième temps. Hamilton améliore et prend le premier tour en 1’36"447, rapidement battu par Vettel en 1’36"223.

Räikkönen améliore au quatrième rang, tout comme Stroll et Hulkenberg aux sixième et septième places. Vandoorne prend le septième temps et pourrait profiter d’un week-end pluvieux et sans pénalité pour marquer des points, mais il n’en est pas encore là.

Pérez reprend la piste en pneus intermédiaires et signe le douzième temps, juste derrière son équipier qui est également dans un tour rapide.

Les chronos tombent, la référence est Hamilton en 1’34"660, loin devant Bottas. Quasiment tout le monde améliore, Vandoorne est l’un des derniers à chercher le chrono et prend la neuvième place, éliminant Pérez au passage !

Le Mexicain est le premier éliminé, avec Hulkenberg qui peut être très déçu vu son niveau global, Alonso est treizième mais partira dernier, et le duo Toro Rosso est également éliminé.

Q3 - 12 minutes

Cette dernière partie de séance va se jouer entre les deux Mercedes, les deux Ferrari mais aussi les deux Red Bull qui joueront pour l’honneur avec respectivement 20 et 25 places de pénalité pour Verstappen et Ricciardo. Les deux Williams de Massa et Stroll sont également en Q3, le rookie ayant fait du bon travail, tout comme Ocon et Vandoorne qui sont eux aussi parmi les dix pilotes restants.

La pluie revient alors que les Mercedes sortent en intermédiaires, tout comme Vettel ! Il va falloir être prudent pour les trois hommes car la piste est détrempée ! Verstappen est en pneus pluie et double rapidement le pilote Ferrari qui n’arrive pas à relancer sa monoplace en sortie de courbe.

Les pilotes Mercedes repassent immédiatement par les stands pour mettre les gommes pour la pluie ! Le niveau de visibilité et l’état de la piste sont nettement pires que ce qu’on a pu voir durant l’après-midi, mais la direction ne trouve rien à redire.

Verstappen est largement le plus rapide en gommes pour la pluie et prend le meilleur temps devant Ocon et Räikkönen. Les deux jeunes pilotes se montrent de nouveau véloces sous la pluie, comme au Brésil l’an dernier ! Ricciardo prend le deuxième temps, les regrets vont être là pour Red Bull qui va voir ses pilotes partir du fond de grille.

Ocon améliore son temps une fois encore, tout comme Hamilton et Bottas ! C’est Ricciardo qui prend le meilleur et Ocon continue à améliorer, il est quatrième ! Hamilton reprend le meilleur sur Ricciardo. Pendant ce temps-là, les Ferrari sont huitième et dixième, totalement hors du coup dans cette Q3. Une averse intense est annoncée dans les prochaines minutes !

Massa n’améliore pas et Sebastian Vettel en termine sur un nouveau tour à plus de deux secondes ! Ocon améliore le record dans le premier secteur à une minute de la fin de séance ! Stroll prend la cinquième place et Vettel améliore un peu, doublant Massa pour la septième place.

Ocon remonte au troisième rang, Verstappen améliore également tout au long du tour et prend la pole position provisoire ! Stroll en termine avec un nouveau tour et prend la troisième place !

Hamilton améliore également alors que la séance se termine, mais pour le moment les deux Red Bull sont en tête du classement !

Hamilton signe un temps de 1’35 avec plus d’une seconde d’avance ! Il devance les deux Red Bull qui seront pénalisées et c’est donc Lance Stroll qui l’accompagnera en première ligne !

Ocon sera troisième sur la grille de départ et sera accompagné en deuxième ligne par Valtteri Bottas. Räikkönen et Vettel occuperont la troisième ligne devant Massa et Vandoorne.