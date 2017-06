C’est sous une température ambiante de 22° que commence la séance qualificative du Grand Prix du Canada, septième manche du championnat 2017 de F1.

Q1 – 18 minutes

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Carlos Sainz qui signe le premier chrono de référence en 1’14"785.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Vettel (1’13"787), Raikkonen (1’13"548), Vettel (1’13"046), Bottas (1"12"864) et Hamilton (1’12"692). A noter que tous les pilotes étaient en pneus ultra tendres… sauf les Ferrari.

Un peu plus loin dans le classement, Stoffel Vandoorne est en difficulté face à son équipier Fernando Alonso et cela ne s’arrange pas lorsqu’il touche un mur avec sa roue arrière droite, ce qui l’oblige à rentrer au stand. Kimi Raikkonen connaît la même mésaventure.

Pascal Wehrlein sort de la piste à la fin de cette Q1, endommage l’arrière de sa voiture et à cause des drapeaux jaunes, ceux qui étaient menacés d’une élimination sont… éliminés !

Les cinq pilotes éliminés sont : Wehrlein, Ericsson, Magnussen, Stroll et Vandoorne.

Q2 – 15 minutes

Les pilotes se relancent en piste et ils ne sont plus que quinze à espérer participer à la Q1. Ils sont plusieurs à se relayer en tête du classement et tous en pneus ultra tendres.

Kvyat (1"13"690), Ocon (1’13"320), Perez (1’13"262), Massa (1’13"027) et Hamilton (1’12"496). Lors de ces premières minutes, Carlos Sainz est parti à la faute, mais sans rien toucher.

Sebastian Vettel a aussi fait une erreur, ce qui l’a empêché de se placer aux avant-postes puisqu’il n’est qu’en 4e position, derrière les deux Mercedes et son équipier Kimi Raikkonen.

Il ne reste que quelques minutes et tous les pilotes se relancent en piste, sauf Vettel qui a peut-être un petit souci technique bien que chez Ferrari, on ne semble pas en mode panique.

Finalement, personne ne réussit à battre le chrono de Lewis Hamilton. Les cinq éliminés sont : Palmer, Grosjean, Sainz, Alonso et Kvyat qui a crevé un peu après avoir touché un mur.

Q3 – 12 minutes

Ils ne sont plus que 10 et si les Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Raikkonen semblaient être les favorites pour les deux places de la première ligne, les Mercedes ont semblé très en forme en Q2. Ferrari ne pourra pas se contenter d’une promenade de santé pour conquérir la pole…

Les dix pilotes se relancent et c’est Lewis Hamilton qui prend l’avantage en 1’11"791 (nouveau record de la piste) et Bottas prend la deuxième place en 1’12"177. De là à penser que les Mercedes avaient caché leur jeu, il n’y a qu’un pas et nous pouvons le franchir avec confiance.

La Scuderia Ferrari est probablement ébranlée et il faudra que Vettel et Raikkonen boucle un tour parfait pour battre Hamilton et Bottas.

Les pilotes se relancent en piste pour un dernier assaut face au chrono et Sebastian Vettel fait le tour presque parfait, mais il lui manque 5 millièmes de seconde pour passer devant Lewis Hamilton.

Les Mercedes et la Ferrari de Kimi Raikkonen remontent en piste pour boucler leur deuxième et dernière tentative, mais Sebastian Vettel aussi et lui, c’est pour une troisième tentative !

Et finalement, Lewis Hamilton empêchera ses adversaires de rêver en améliorant lui-même son chrono en 1’11"459. Incroyable ! Vettel conserve sa deuxième place devant Bottas et Raikkonen.