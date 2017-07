Tous les pilotes étaient hier présents au « F1 London Live », un événement promotionnel de grande ampleur, symbole de la nouvelle ère Liberty, qui a permis de faire rouler des monoplaces au cœur de la capitale londonienne.

Tous ? Non : un seul pilote a manqué à l’appel, et qui plus est un Britannique, triple champion du monde. Lewis Hamilton a ainsi préféré se reposer à quelques jours du Grand Prix de Silverstone.

« Comme Lewis l’a dit dans un post sur les réseaux sociaux, il fait une courte pause jusqu’à Silverstone » a précisé un porte-parole de Mercedes.

L’absence de Lewis Hamilton a bien sûr fait beaucoup de déçus à Londres. Son nom a même été conspué par ses compatriotes quand il fut mentionné.

« Je ne sais pas pourquoi il n’est pas à Londres » confiait hier un Sebastian Vettel devenu subitement plus populaire parmi les fans britanniques.

L’attitude de Lewis Hamilton fait évidemment polémique Outre-Manche, tout particulièrement dans les tabloïds.

« Pourquoi Hamilton n’était-il pas là ? C’est presque incompréhensible » se demande ainsi Jonathan McEvoy du Daily Mail.

Face à cette fronde, Toto Wolff, le patron de Lewis Hamilton, a tenu à défendre son protégé : « Lewis sent qu’il est dans une rude bataille pour le championnat, et il avait besoin de jours de repos après l’Autriche. »

Cet hiver dernier encore, Lewis Hamilton rappelait que la F1 devait davantage impliquer les fans dans la passion pour le sport automobile, sur les réseaux sociaux comme par des événements promotionnels tels que le F1 London Live.