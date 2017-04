Battu deux fois en trois courses par une autre voiture qu’une Mercedes ! Cela faisait longtemps que Lewis Hamilton n’avait pas connu une pareille situation. A Bahreïn hier, l’Anglais a été incapable de rattraper Sebastian Vettel, qui a filé tout droit vers la victoire. Il est vrai que le pilote Mercedes a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir trop ralenti avant de rentrer aux stands, gênant ainsi la Red Bull de Daniel Ricciardo.

Hamilton (qui a fini seulement 6,6 secondes derrière Vettel) aurait-il gagné sans cette pénalité ? Lui-même préfère ne pas répondre.

« J’aurais possiblement été en meilleure position, mais avec des si… »

« Je suis un peu désemparé. Ferrari a fait un travail formidable. Mais en dernier ressort, vous vous fixez comme objectif de progresser et de bien faire pour l’équipe. Et je n’ai pas le sentiment que j’ai tout fait de la manière que je pouvais. Nous serons de retour au combat. Perdre des points est définitivement douloureux. »

Au classement des pilotes, Sebastian Vettel mène de 7 points face à Lewis Hamilton. Le duel s’annonce haletant cette saison, à la plus grande joie de Lewis Hamilton.

« Être si proche au début de la saison, c’est formidable. Je souhaite juste que ces voitures puissent se suivre de plus près, pour que nous jouions plus ensemble. »

« Ferrari est solide en rythme de course et nous souffrons particulièrement avec l’arrière. C’est difficile à expliquer. Ils ont fait un travail formidable et nous devons nous améliorer. C’est très ténu, quelques pourcentages qui feront la différence entre la victoire et la 2e place. C’est formidable de savoir que nous avons une voiture solide, capable de se battre pour des victoires. C’est toujours formidable de se battre pour des victoires. »

Lewis Hamilton refuse donc d’admettre que Ferrari ait pour le moment l’avantage sur Mercedes, même s’il reconnaît que l’écart est très faible. Et du côté de Sebastian Vettel ?

« Peut-être pour le moment. Mais nous avons toujours beaucoup de travail devant nous. La voiture est très bonne en course mais pas assez rapide pour les concurrencer en qualification. Il y a beaucoup de travail devant nous, mais ce genre de résultat aide certainement. Les gens sont très heureux, ils sont passionnés et pleins d’énergie pour continuer à travailler plus dur. »