Lewis Hamilton était particulièrement satisfait de son rythme de course aujourd’hui, lors des premiers essais libres du Grand Prix du Mexique.

Le Britannique n’a pas cherché à signer le meilleur temps lors des Libres 1 ou 2.

"C’était une bonne journée de travail. Elle n’a pas très bien démarré, et au début de la 2e séance, j’ai fait un tête-à-queue lors de mon premier tour. Ca a eu un impact sur ma séance de travail et, du coup, je me suis concentré sur les longs relais," explique le pilote Mercedes.

"J’ai rarement pu faire un long relais aussi constant, avec les ultra-tendres. C’était probablement mon meilleur ! J’ai fait 26 tours, de manière très constante. Pour des essais libres, c’est rare."

"Maintenant nous avons beaucoup d’informations à analyser, le circuit ne cesse de progresser donc c’est de toute façon demain qu’il faudra chercher la performance."

Son équipier, Valtteri Bottas, avait bien démarré avec le meilleur temps des Libres 1. Il est ensuite tombé au 6e rang des Libres 2.

"Je me suis bien amusé lors de la première séance mais je pense que je me suis perdu ensuite dans les réglages. C’est un circuit fun parce qu’il y a peu d’adhérence mais cela pose pas mal de défis."

"Je suis revenu à mes réglages initiaux en fin de séance et ça allait mieux. Et, contrairement à Lewis, j’ai eu du mal à bien utiliser mes pneus. Je devrai étudier ses données. La journée reste positive, je pense pouvoir aborder les qualifications avec confiance."