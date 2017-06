Lewis Hamilton est en pole position à Bakou après un long duel avec son équipier Valtteri Bottas. Mais finalement, après un tour étourdissant, Lewis Hamilton a montré qui était le patron chez Mercedes !

"C’est l’un des tours les plus excitants que j’ai fait depuis le début de l’année," raconte Lewis Hamilton. "Il y avait beaucoup de pression. J’étais dans le bon rythme durant mon premier tour, mais j’ai fait une erreur. Lorsque je suis sorti du dernier virage de mon dernier tour, je me suis dit que j’espérais que cela allait être suffisant. L’équipe a fait du très bon travail. La course de demain sera difficile, mais nous sommes dans la meilleure position possible pour prendre le départ."

Valtteri Bottas est bien sûr moins heureux. "Je suis déçu," déclare le Finlandais. "Je voulais la pole. Mon tour n’a pas été parfait, j’avais des difficultés avec la température de mes pneus. Lewis a fait un très grand tour."

Niki Lauda était pour sa part très impressionné par la performance de Lewis Hamilton. "Ce que Lewis a fait aujourd’hui, personne d’autre n’aurait pu le faire selon moi. Il est fantastique. La différence qu’il y a entre lui et les autres, ça vient seulement de lui."