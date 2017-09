Lewis Hamilton a reconnu qu’il ne s’attendait pas forcément à signer la pole à Singapour mais il n’imaginait pas non plus Sebastian Vettel retourner ainsi la situation pour aller battre les Red Bull au dernier moment.

Le pilote Mercedes doit se contenter de la 5e place sur la grille, devant son équipier, qu’il a toutefois sèchement battu de près de 7 dixièmes.

"Nous savions que ce serait difficile pour nous en venant ici. Chaque année ça a été difficile pour nous, globalement. Mais, cette année, les voitures sont plus proches et nous avons donc été battus. Nous nous y attendions mais je ne m’attendais pas à voir Ferrari aussi rapide que ça après les essais libres. Je pensais vraiment que Red Bull allait mettre tout le monde d’accord pour la 1ère ligne," commente Hamilton.

"Je garde toutefois espoir. J’ai tout sorti de la voiture et je ne suis pas si loin. J’ai tout donné et même plus. Maintenant, c’est une piste de merde pour dépasser. Il y a en général une longue procession. Le départ sera une opportunité, la stratégie aussi et les voitures de sécurité certainement aussi. Nous devrons penser à la course dans sa longueur. C’est un marathon ici, pas un sprint."

Le Britannique admet qu’il n’aurait pas pu redresser la situation autant que Vettel, son rival pour le championnat, a su le faire.

"Je ne sais franchement pas comment Ferrari a réussi à prendre un tel rythme en Q3. Heureusement qu’il y a d’autres courses à venir où nous serons, je pense, plus forts."

Valtteri Bottas avait peu de mots à la fin de cette qualification.

"Je me qualifie derrière Lewis mais loin de lui. Encore une fois, je vais devoir comprendre ce qu’il a fait mieux que moi. C’est décevant. Je ne m’attendais pas à jouer la pole mais je visais au moins la 2e ligne. La course sera longue demain et il faudra avoir la meilleure stratégie pour gagner quelques positions."

Pour Toto Wolff, pas de surprise.

"5e et 6e, c’est ce à quoi je m’attendais. Nous espérons toujours un peu mieux mais il est probablement mieux d’être réaliste quand nous devons affronter Singapour."

"Cette saison, il y a des tendances claires qui se dégagent pour les voitures. Nous sommes bien mieux sur les circuits rapides, avec des virages très rapides. La qualification d’aujourd’hui en est encore un exemple."

"Lewis avait peut-être encore un peu de performance dans sa voiture mais il aurait fallu prendre beaucoup plus de risques pour ça. Valtteri a été bien derrière lui tout le week-end. Mais c’est demain que ça va compter."