Lewis Hamilton reconnait qu’il attendait plus encore de ces nouvelles Formule 1 en 2017.

Les monoplaces sont bien plus rapides que l’an dernier, comme le souhaitait le règlement, mais pas très différentes en termes de pilotage selon le triple champion du monde. Au point qu’il n’a vraiment eu l’impression de ressentir un changement de philosophie.

"Cette Formule 1 me donne le même ressenti que celle de l’an dernier. Tout ce qu’ils ont fait c’est les rendre un peu plus rapides. Mais, fondamentalement, c’est la même voiture qu’avant. Ces Formule 1 n’ont pas vraiment changé. Elles ont franchi un pas en termes de performance. Mais les caractéristiques de la voiture, sa façon de se comporter en virages, c’est à peu près la même chose, c’est juste que ça se passe un peu plus vite," dit-il.

"On peut dire que c’est la même montagne russe mais que la pente de départ est un peu plus raide pour prendre plus de vitesse. Mais ce n’est pas comme si on avait changé tout le tracé ou ajouté un nouveau looping dedans."

Hamilton a pourtant admis qu’il était très excité par cette saison.

"Oui, mais pour le moment cette excitation repose seulement par le niveau de la compétition. La voiture est comme l’an dernier mais la différence, c’est que maintenant nous avons des rivaux. Cela se joue au centième, quelle course entre nous ! Chaque millimètre de piste doit être exploité, chaque mètre gagné au freinage. Tout compte plus qu’avant."

"C’est aussi plus facile quand vous devez vous battre face à une autre équipe (Ferrari)," ajoute le Britannique.

"Sur le plan mental c’est complètement différent, la dynamique dans l’équipe est encore plus renforcée. Quand la compétition est juste interne à une équipe, entre deux pilotes, c’est comme un énorme vortex qui génère de la tension entre les hommes. Ce n’est pas pour ça qu’une équipe de course est conçue."

"Maintenant, nous avons une équipe contre laquelle nous devons nous battre et tout le monde avance donc dans la même direction. C’est très puissant, c’est fantastique à observer."