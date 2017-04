C’est Lewis Hamilton qui a signé la pole position du Grand Prix de Chine, mais cela n’a pas été sans mal. La Ferrari de Sebastian Vettel est en effet très proche et elle le sera probablement aussi demain en course.

"C’est un week-end intéressant jusqu’à présent," déclare Lewis Hamilton. "Il a fallu se battre aujourd’hui. La plupart des choses que nous devions faire hier, nous les avons faites ce matin et j’espère que nous avons trouvé les bons réglages. Les Ferrari étaient très rapides."

"Mon meilleur tour n’avait pas bien commencé, moins bien qu’en Q1, mais ensuite, cela s’est passé de mieux en mieux. Je suis très content et très reconnaissant envers les efforts des gars de l’équipe. Je suis plus excité que jamais, car nous devons maintenant nous battre contre Ferrari. Ce devrait être toujours comme ça et cela nous pousse vers l’avant," poursuit le champion britannique.

Mais c’est demain que l’on distribuera les points et on annonce de la pluie. "Ce sera une journée inhabituelle, car je n’ai pas encore roué avec les pneus pour la pluie cette année. Ce devrait donc être amusant. La Ferrari est une très bonne voiture et cela sera intéressant de voir comment cela se passera en course. Ce sera certainement très serré entre nous, c’est une certitude," conclut-il.

Valtteri Bottas est en troisième position sur la grille de départ. "C’est vraiment dommage que Seb (Vettel) soit entre nous deux, mais la course a lieu demain. La troisième place est bonne pour prendre le départ. Au niveau du temps, on ne sait pas ce qui va arriver. Lewis a été très fort, les Ferrari aussi. Nous nous attendons donc à une course très serrée. Nous verrons bien."