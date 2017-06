Lewis Hamilton s’attend à concéder encore de précieux points à Sebastian Vettel, son rival direct pour le championnat, lors des deux prochaines courses au moins.

Le Britannique est en effet inquiet du comportement des pneus sur les prochaines pistes de Montréal et Bakou, deux tracés qui comportent peu de virages rapides et ne permettent donc pas de facilement porter les pneus à la bonne température sur sa Mercedes.

"En arrivant à Monaco, je me suis dit que nous abordions enfin des pistes où je suis à l’aise, en général. Mais avec ce problème que nous avons avec les pneus, c’est une inconnue. Ce qui ne me rassure pas c’est que nous aurons les mêmes gommes lors de la prochaine course, au Canada," explique Hamilton.

"Pour l’instant l’ultra-tendre nous pose un vrai problème, c’est vraiment ce que nous devons résoudre, ou tenter de résoudre, ces jours-ci, avec l’équipe et les ingénieurs."

Valtteri Bottas a avancé aujourd’hui une explication, concernant une éventuelle faiblesse du train arrière. Hamilton n’est pas certain que ce soit la seule raison.

"Il y a tant de choses différentes à regarder. Il faut comprendre plus en profondeur parce que des fois cela fonctionne sur une voiture et pas sur une autre. Que se soit sur plusieurs tours, sur un seul, quand on relâche l’effort, les pneus avant s’usent plus ou moins, la voiture devient sous-vireuse ou survireuse. Il n’y a pas de constante pour le moment, de chose à laquelle nous raccrocher. Il faut tout voir."

"Le Canada va vraiment être difficile. Dès que nous aurons réussi à bien utiliser les pneus ultra-tendres, nous serons dans une bien meilleure position pour attaquer."