Lewis Hamilton a confirmé la bonne forme qu’il a affiché depuis les séances d’essais libres d’hier et de ce matin en signant cet après-midi la pole position sur le circuit d’Austin au Texas. Il pourrait devenir champion du monde dès demain, mais Sebastian Vettel fera tout pour que cela n’arrive pas.

"Le circuit était très difficile aujourd’hui à cause des rafales de vent," explique Lewis Hamilton. "Nous avions le vent de face dans le premier virage, mais dans la section rapide, nous l’avions de derrière jusqu’au virage 9. Ca changeait tout le temps, mais c’est pour ça que j’adore ce circuit."

Lewis Hamilton pourrait devenir champion du monde dès demain, surtout si Sebastian Vettel n’est pas à l’arrivée.

"Ca pourrait arriver s’il fait une erreur stupide, mais c’est un quadruple champion du monde et je pense donc que la bataille se poursuivra dès le prochain Grand Prix," ajoute Hamilton.

"Je me sens bien en tout cas, j’aurais aimé faire plus de tours sur ce circuit en qualifications parce que j’adore piloter ici. Mercedes a fait un superbe travail tout le week-end, avec une bonne analyse des données pour bien régler la voiture. Vivement la course demain, ça ne sera pas aussi facile face à Ferrari, j’en suis certain."

Son équipier, Valtteri Bottas, visait la première ligne, mais c’est depuis la deuxième qu’il prendra le départ demain.

"Je suis sans aucun doute très déçu. Nous étions très compétitifs et j’ai été parfois très proches de Lewis. Je suis déçu, mais il reste la course de demain à faire," commente le Finlandais.

"La voiture est bien équilibrée, nous avons de bonnes chances de signer le doublé. Il faudra évidemment passer Sebastian, ce qui ne sera pas facile."