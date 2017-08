Un peu plus de dix ans après son premier départ en Formule 1, qu’il a pris à Melbourne en 2007, Lewis Hamilton s’apprête à disputer demain son 200e Grand Prix. L’Anglais, qui pourrait égaler le record de Schumacher s’il signe sa 68e pole position cet après-midi en qualifications, reconnaît ne pas avoir vu le temps passer.

"On pourrait penser que la passion ou le désir de victoire pourrait diminuer après 200 courses, mais ils sont plus forts que jamais" explique Hamilton. "C’est fou de penser que je franchis ce cap. Je me sens encore jeune donc c’est une bonne chose, et c’est fou de penser que je suis en Formule 1 depuis si longtemps. Je me sens très privilégié".

"Je me rappelle de mon premier Grand Prix et même avant, quand je rêvais de devenir un pilote de F1. C’est fou de penser que j’en ai maintenant fait 200. Je devrais célébrer les 200 prochains. Je suis très reconnaissant de ma situation, évidemment on veut toujours faire mieux dans la vie, on met toujours la barre très haut, mais notre objectif n’est pas toujours ce à quoi nous parvenons".

L’Anglais a déjà une carrière bien remplie avec également 3 titres mondiaux et 57 victoires et la série est en cours puisqu’il est cette année encore en lutte pour le championnat, pour la cinquième année consécutive.

"Il y a eu tellement de bons moments. Mon premier Grand Prix, ma première victoire, celles à Silverstone et Monaco. Remporter le titre au Brésil était également l’un des grands moments, bien que ça n’ait pas été une très bonne expérience. Je ne pourrais pas dire ma course préférée, je choisirais certainement une course sous la pluie lors de laquelle j’aurais rencontré de nombreuses difficultés".

Le Britannique a très bien débuté son week-end de Spa-Francorchamps en signant le deuxième temps lors des premiers essais, à un demi-dixième de seconde de Räikkönen, et en dominant la deuxième séance.

"J’espère que nous serons plus forts que Ferrari, c’est notre objectif. Nous savons ce qu’il se passe avec la voiture et où elle peut être meilleure mais nous ne voulons pas être trop optimistes ou nous sous-estimer. Nous les laisserons parler car nous sommes là pour obtenir de bons résultats".

"Je me lève chaque jour avec l’objectif de mener le championnat et de rester en tête. Le manque de fiabilité est une chose contre laquelle chaque personne dans l’équipe va travailler et je suis sûr que ça ne jouera pas contre nous. Personnellement, je veux être encore plus régulier et je veux être à mon meilleur niveau".

"La régularité de Ferrari sera importante, il est clair que certains circuits jouent en leur faveur ou en la nôtre. Il faut minimiser les pertes s’il y en a et tout le monde à l’usine travaille pour s’assurer que la voiture soit performante partout. Il est important de gagner toutes les courses et je veux battre Sebastian partout, je veux gagner et je le veux autant voire plus que n’importe qui".

Pour la première fois, Mercedes lutte pour le titre contre une autre équipe et non en interne, comme ce fut le cas entre 2014 et 2016 lorsque Rosberg et Hamilton étaient opposés pour le titre. Cette fois, l’adversaire se situe à l’extérieur de l’équipe.

"C’est une dynamique différente pour l’équipe. Quand je vais dans nos deux usines comme je l’ai fait cette semaine, l’énergie y est très différente. L’équipe voulait gagner dans le passé, mais il y avait une marge de confort qui était différente de cette année".

"Nous n’avions pas cela avant, nous voulions que l’équipe gagne mais les employés rentraient souvent à l’heure et ne voyaient pas l’intérêt de donner une heure de plus à l’équipe, tandis que maintenant, les gens sont prêts à passer plus de temps à l’usine pour battre Ferrari. C’est la même chose pour moi, je travaille dans une dynamique différente où il n’y a pas de tempête au sein de l’équipe".

Hamilton conclut en reconnaissant qu’une telle situation est bénéfique pour son équipe : "Tous nos efforts nous ont fait progresser. C’est génial, c’est exaltant et tout le monde prend du plaisir. C’est un grand défi mais c’est comme cela que devrait être la course automobile chaque année".