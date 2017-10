Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d’Austin à défaut d’avoir remporté officiellement le titre, mais ce n’est désormais plus qu’une question de temps, à moins de trois miracles consécutifs en faveur de Sebastian Vettel et Ferrari.

Le Britannique est conscient des difficultés de Mercedes cette saison pour triompher de Ferrari, ce qui rend ce titre constructeurs d’autant plus précieux.

« Ce fut un effort incroyable pour avoir ce genre de performance, nous avons vraiment poussé tous ensemble pour créer quelque chose de spécial. Donc, je suis vraiment fier de tout le monde, en particulier si l’on considère que nous avons changé d’ère avec cette nouvelle voiture, et nous avons gagné malgré tout, ce qui n’avait jamais été fait. Cela montre à quel point cette équipe est forte. Je suis fier d’en faire partie. »

« Cette course était amusante, peut-être l’une des plus amusantes depuis un moment. Je n’ai pas pris un bon départ, je ne sais pas pourquoi, mais Sebastian a pris un départ formidable. Mais j’étais détendu, je savais que l’on peut dépasser ici. Tout cela m’a rappelé la saison 2012, voir Seb devant, vouloir livrer une bataille roue contre roue face à lui… Je me suis vraiment amusé pour le rapprocher, et je l’ai dépassé au virage 12, comme en 2012. C’est ce que j’adore le plus. J’ai été un peu surpris de voir Sebastian ne pas défendre davantage. Je l’aurais fait. »

« Et ensuite j’ai eu une bataille contre Max Verstappen, un peu comme en karting, d’un virage à l’autre, c’était bien amusant. »

Lewis Hamilton compte désormais plus de victoire aux États-Unis qu’Ayrton Senna et que Michael Schumacher. Mais quel est donc son secret ?

« Nous avons tous des qualités propres. Bien sûr, j’en suis très fier et honoré. J’ai grandi en les regardant. Nous avons tous quelque chose de très similaire en nous, nous poussons nos performances aux limites, nous repoussons les frontières. Ce qui me rend différent ? Je ne sais pas, je suis un peu plus extraverti. J’aurais aimé nous voir sur la piste ensemble, mais c’est un rêve. »

Avec 66 points d’avance sur Sebastian Vettel, Lewis Hamilton peut mettre le champagne au frais. Mais évidemment, le Britannique ne considère rien comme acquis.

« La pression est intense, je suis simplement concentré pour finir 1er lors de chaque course, et je prends plus de plaisir que jamais. Je veux juste élever mon niveau et briller de plus en plus dans la voiture. Dans ma tête, je dois toujours gagner trois courses. Il reste toujours beaucoup de points à glaner. »

Le triple et bientôt quadruple champion du monde a pourtant connu des points bas cette saison. Qu’est-ce qui lui a permis de relever la tête ?

« Je suis bien entouré, ma famille reste proche de moi. Je suis très proche de ma foi, je m’appuie beaucoup sur Dieu. Je remercie toujours mon frère, qui est une vraie source d’inspiration. Il ne s’est jamais plaint même s’il est né avec un handicap physique. Et je connais dans ma vie d’autres personnalités qui m’ont vraiment inspiré, j’adore ces batailles contre l’adversité. Il y a tant de personnes dans le monde devant surmonter cette négativité, pour rester positif… Et encore une fois, si vous êtes bien entouré, l’amour triomphe vraiment de tout. J’ai reçu beaucoup d’amour ce week-end grâce à mes proches, ce qui m’a vraiment porté. Je suis seulement un homme, donc il y a des jours où je trébuche, où je souffre, mais je n’abandonne jamais, je me relève, et il y a toujours un jour meilleur à l‘horizon. »