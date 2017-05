Lewis Hamilton n’a pas eu une enfance facile, à l’inverse de Nico Rosberg ou de Lance Stroll. Le pilote anglais, né dans une famille modeste, a dû lutter pour franchir les étapes qui l’ont mené en Formule 1.

« J’ai été privé d’une enfance normale » a regretté le pilote Mercedes dans la presse australienne. « Je ne pouvais pas sortir avec mes amis. C’était toujours la course, toujours le business, c’était toujours sérieux. »

Désormais, Lewis Hamilton en a fini avec les sacrifices. Le pilote Mercedes entend ne pas complètement sacrifier sa vie personnelle ou son style de vie bien particulier qui lui vaut certaines critiques. Hamilton critique au contraire une F1 trop cadrée, trop étouffante.

« Vous devez rentrer dans une case… et cette case est foutrement ennuyeuse... Ne faites rien, mais vivez uniquement pour la course, respirez, pensez pour la course. Ne prenez aucun plaisir, ne souriez pas. »

« Je ne crois pas que j’ai une vie de playboy. Je ne suis pas moins concentré sur la F1 que mes homologues. Ils ont une vie différente. Ils rentrent chez eux et ne sont pas filmés à des événements.

« Je m’entraîne autant qu’eux, peut-être plus. Mais je fais des choses différentes. J’ai tellement d’énergie. Je m’entraîne, je voyage, j’apprends des choses sur la musique ou sur la mode, je lis beaucoup. Je veux tout expérimenter. »

« Si je peux être dans le studio avec Jay-Z, avec Pharrell Williams, est-ce que je vais le faire ? Oui. J’aime approcher tout ce qui est formidable. »

Lewis Hamilton en a-t-il assez néanmoins de toutes ces obligations sportives et commerciales avec Mercedes ? Pense-t-il à prendre sa retraite comme il l’a laissé entendre ces derniers jours ?

« Je pourrais facilement m’arrêter, oui. J’ai accompli plus de choses que dans mes rêves. Mais j’ai toujours faim. »