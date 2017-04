Lewis Hamilton a confirmé avoir tout donné lors de son tour de qualification et ne peut que concéder sa défaite face à Valtteri Bottas qui signe sa première pole position en carrière. Malgré le rythme effréné des Mercedes sur un tour, l’Anglais n’oublie pas Ferrari.

"Tout d’abord, je félicite Valtteri, il a travaillé très dur seul et avec l’équipe et aujourd’hui, il était tout simplement plus rapide, il a fait un meilleur travail" a déclaré Hamilton.

"C’est comme ça que devraient être les qualifications, avec si peu d’écart, cela nous oblige à atteindre nos limites."

"Valtteri me force à rester sur mes gardes. Il est vraiment très rapide et il va le prouver. A moi de savoir rester devant lui. Aujourd’hui je n’ai pas réussi."

"Nous avions de la marge sur les Ferrari aujourd’hui mais elles sont souvent plus rapides en course, nous verrons demain. Ce sera une lutte serrée et les longs relais de Valtteri ont l’air très bons" conclut Hamilton.