Lewis Hamilton, âge de 32 ans, a évoqué récemment de manière plus insistante que d’habitude une retraite éventuelle de la Formule 1, à la fin de son contrat en cours avec Mercedes.

Le Britannique admet cependant qu’il ressent encore l’envie de continuer après la saison 2018. Il devrait donc signer dans les prochaines semaines un nouvel accord avec la marque à l’étoile, pour trois années de plus.

Hamilton alignerait ainsi son engagement en Formule 1 avec celui de Mercedes, qui se termine, comme pour toutes les équipes, à la fin 2020 (fin des Accords Concorde actuels).

"Il y a eu des discussions concernant le fait que je pourrais prendre ma retraite. Je peux définitivement avouer que j’y ai pensé et qu’il y a des moments où je me suis dit qu’il y avait d’autres choses que je voulais faire que de la Formule 1," reconnait Hamilton.

"Cependant, j’apprécie encore plus que jamais l’intensité de la bataille que nous avons pour le titre mondial en ce moment (avec Ferrari). J’aime la F1 encore plus que jamais quand cela se passe comme ça. C’est le meilleur sentiment alors je vais essayer de continuer encore en Formule 1, aussi longtemps que je le peux. Nous verrons bien ce que je pourrais faire."

Hamilton ne fera toutefois pas la saison de trop. Son prochain contrat devrait lui permettre de s’en aller avant l’heure s’il venait à changer d’avis.

"Vous avez pu voir des pilotes de F1 dans le passé au top et ensuite c’est la descente, cela peut se faire rapidement. Vous ne gagnez plus autant d’argent, vous n’avez plus beaucoup d’opportunités, parce que vous avez été si longtemps dans ce monde particulier qu’est le paddock."

"C’est pourquoi, ces 5 ou 6 dernières années, j’ai beaucoup travaillé sur ce que j’aime faire en dehors de la F1, pour que je puisse partir avant que cela arrive."