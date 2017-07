L’avenir de Silverstone est en suspens. Les promoteurs du BRDC ont cassé le contrat le liant à la FOM et cesseront d’accueillir le Grand Prix au-delà de 2019, si un nouveau contrat, plus arrangeant financièrement, n’est pas signé d’ici-là. Londres pourrait ainsi organiser un Grand Prix urbain en remplacement, mais la Grande-Bretagne pourrait aussi tout simplement perdre sa course.

Silverstone est un Grand Prix historique en F1, chargé de souvenirs, et il n’est pas question pour certains de ne plus le voir au calendrier. C’est ainsi le cas de Lewis Hamilton, qui a eu des mots très forts sur ce point.

« Je ne crois pas une seule seconde que nous perdrons le Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que le monde entrerait en éruption je pense. Tout le monde du sport. Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je sens que ce pays est la maison du sport automobile. Nous avons bien sûr beaucoup d’écuries basées ici. Vous pouvez voir la foule que nous avons à chaque Grand Prix. Il n’y a pas de raison pour ne pas avoir un Grand Prix. Je pourrais comprendre si cette course coûtait beaucoup d’argent, mais les fans économisent et dépensent tant d’argent lors de ce week-end… Je pense que ce serait vraiment dommage de perdre le Grand Prix. »

Lewis Hamilton veut même que son pays natal accueille à l’avenir plus d’un Grand Prix par an.

« Nous avons énormément de circuits formidables en Grande-Bretagne. Ce serait formidable de pouvoir utiliser Silverstone et un autre circuit. Avant, il y avait deux courses en Espagne, donc ce serait sympathique d’utiliser un autre circuit formidable en Angleterre. Qui sait ? »