Une des attractions de la course d’hier fut bien sûr la voiture de sécurité, sortie à de nombreuses reprises par le directeur de course.

Sur ce circuit urbain et ultra-rapide de Bakou, Charlie Whiting a pris la décision d’écarter toute voiture de sécurité virtuelle pour préférer la voiture de sécurité classique. Cette décision n’est cependant pas du goût de Lewis Hamilton, qui s’est plusieurs fois plaint de la vitesse de cette autre Mercedes…

« Je ne sais pas pourquoi mais il semblait que le pilote de la voiture de sécurité ne conduisait pas à fond, ce qui est un peu étrange. Cela nous met simplement juste un peu plus en difficulté quand nous souffrons déjà avec ces pneus. Nous avons dit que ces pneus avaient des difficultés à fonctionner sous ces températures, et tout cela complique les choses pour nous. »

« Et ensuite, si vous voyez lors d’une relance de la voiture de sécurité que la situation est dangereuse, que les gens se percutent à nouveau dans tous les sens, et qu’ensuite il y a une autre voiture de sécurité, vous devriez sûrement apprendre de ces expériences et prendre conscience qu’il faut… éviter des erreurs. Et ça aurait été le cas avec une voiture de sécurité virtuelle. Mais c’est ainsi, et je suis sûr qu’ils apprendront de tout cela. »

Lewis Hamilton n’est, heureusement pour lui, pas le seul pilote du paddock à trouver que la voiture de sécurité roulait à allure trop modérée. Le 7e de l’épreuve, Kevin Magnussen, rejoint le pilote Mercedes.

« C’était très lent. Si on compare les temps d’une voiture de sécurité aux temps d’une voiture de sécurité virtuelle, alors la voiture de sécurité était bien plus lente. Je pense que nous étions 20 secondes plus lents, ce qui signifie en gros que la voiture de sécurité allait 20 secondes trop lentement. »