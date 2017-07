Lewis Hamilton a raté le podium pour la quatrième fois en neuf courses, à Spielberg, pendant que Sebastian Vettel en montait sur la deuxième marche. Le pilote Mercedes avoue qu’il commence à s’inquiéter pour le titre mondial, alors que son retard sur Vettel au championnat a atteint la barre des 20 points.

"Je n’ai pas de boule de cristal mais ça ne semble pas bon" reconnaît Hamilton. "La saison est encore longue. Plus l’écart est grand, plus la pression est importante".

Le Britannique essaie toutefois de voir du positif dans le résultat obtenu en Autriche, après une pénalité pour un changement de boîte de vitesses qui l’a contraint à partir de la huitième place sur la grille de départ.

"C’est une chose d’avoir vingt points de retard" ajoute-t-il. "Ce n’est pas génial mais ça pourrait être plus de trente après cette course. Bien sûr, c’est dur de recevoir une pénalité et de partir huitième et non troisième. Cela fait une différence mais ce n’est pas la fin du monde. J’ai marqué le plus de points qu’il était possible".

Un résultat qui a été amélioré par les points pris par Valtteri Bottas à Sebastian Vettel, puisque le Finlandais a assuré la victoire pour Mercedes et empêché l’Allemand de marquer sept points supplémentaires.

"Pour Lewis, c’était la meilleure issue possible de voir Valtteri remporter la course, et non Sebastian" explique Toto Wolff. "C’était important qu’il ramène des points à la maison même s’il a l’impression d’avoir vécu une défaite".

"Cela ne pourrait pas être franchement pire. Une course qui lui était promise à Bakou perdue à cause d’un détail. Et alors qu’il se remet de cette frustration, il prend une pénalité pour changement de boîte de vitesses sur une course qui, si elle n’est pas la pire pour dépasser, n’est pas la meilleure".

"Dans l’ensemble, ce n’était pas notre meilleure période. Je pense que Lewis a eu toute la malchance qu’il pouvait avoir. Nous lui avons fait défaut avec le repose-tête à Bakou et de nouveau avec la boîte de vitesses. Il faut maintenant nous battre et espérer que ça aille mieux à Silverstone".

De son côté, Valtteri Bottas est revenu à 15 unités de son équipier et contrairement à ce dernier, se dit que le titre est possible. Le Finlandais a 35 points de retard sur le leader du classement mais affiche un niveau de performances solide et régulier.

"Du moment où vous signez chez Mercedes, quel autre objectif on peut vouloir atteindre ? J’ai toujours eu cela comme but mais je ne veux pas le crier sur les toits, il est tôt et avec encore plus de la moitié de la saison à disputer, il y a énormément de points à marquer. Avec cette équipe, je progresse à chaque course" explique Bottas.

Quant au leader du championnat, Sebastian Vettel, il préfère botter en touche et ne pas y penser, bien que sa saison ait très bien débuté. Le quadruple champion du monde sait qu’il faut être patient et qu’un titre ne se gagne qu’en fin de saison.

"Le championnat ? Je n’y prête pas attention pour le moment. Je ne suis pas heureux de ma course ce dimanche car je n’ai pas gagné" précise-t-il. "J’avais l’objectif précis de gagner et je n’ai pas réussi, c’était très serré. Au niveau des points, je sais que plus on finit haut placé, mieux c’est, mais que ce soit Valtteri, Lewis ou quelqu’un d’autre, on cherche surtout à gagner des courses".

"C’était mon objectif principal en Autriche, ça l’était lors des courses précédentes et ça le sera pour les prochaines. Par la suite, vous changez rapidement votre esprit pour cibler qui est un adversaire et qui ne l’est pas. Il est encore tôt, il reste beaucoup de points à distribuer et je ne suis pas trop inquiet pour le moment".