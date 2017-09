Lewis Hamilton avait indiqué jeudi qu’il espérait que Fernando Alonso se retrouverait vite avec une voiture digne de son rang, en Formule 1.

Ce sera peut-être le cas avec la McLaren Renault, en 2018, si l’Espagnol décide prolonger.

"Je ne sais pas si cela va le convaincre, c’est son choix," déclare Hamilton à Singapour.

"Il est certain que le moteur Renault est plus performant aujourd’hui que le Honda. D’ailleurs, je suis surpris que le divorce n’ait pas eu lieu plus tôt. En tout honnêteté."

"Pour McLaren, cela a été une longue descente aux enfers. J’espère que leur accord avec Renault leur permettra d’avoir un nouveau départ parce que, franchement, c’est une équipe qui mérite de se battre avec nous (Mercedes)."

Hamilton avait piloté pour McLaren entre 2007 et 2012.

"Comme je l’ai toujours dit, ça reste une famille pour moi. J’ai eu beaucoup de chance de rouler avec eux et Mercedes, ensemble."