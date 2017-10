Lewis Hamilton pouvait se contenter de marquer Sebastian Vettel à la culote aujourd’hui au Mexique, mais ce n’est pas de cette façon qu’il voulait remporter son quatrième titre mondial. Quand Lewis prend le départ d’une course, il ne pense qu’à la victoire.

Il a donc pris un excellent départ et il allait ressortir du deuxième virage à la deuxième place – derrière Verstappen et devant Vettel – lorsqu’il sentit un choc à l’arrière. C’est l’aileron avant de Vettel qui venait de cisailler son pneu arrière droit. Le passage par les stands était obligatoire et la bataille pour la victoire, ce n’était plus pour lui.

"Pour tout vous dire, décrocher ce quatrième titre de cette façon a été détestable, mais que pouvais-je y faire ?" déclare Lewis Hamilton. "Je l’avais dit que cela n’allait pas être facile dans le premier virage, mais je ne pense pas avoir été trop agressif. J’ai mis ma voiture dans la position parfaite tout en laissant assez de place pour les voitures derrière moi."

"Je veux remercier tous les gars de l’équipe à Bricksworth et à Brackley, je veux les remercier pour leur dur labeur. Nous avons remporté le titre mondial des constructeurs et c’était déjà une très belle performance, mais là ils m’ont aidé à remporter le titre des pilotes et j’en suis reconnaissant. Je n’ai rien laissé au hasard, c’est ma philosophie et celle de toute l’équipe. Je me suis retrouvé à la dernière place avec un retard de 40 secondes et c’était horrible."

"Je n’avais aucune idée de ce qui se passait au championnat, je ne pensais qu’à remonter dans le classement. Ces dépassements ont été très difficiles. Je suis très content d’avoir remporté ce quatrième titre. Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour réaliser. Je suis fier du drapeau britannique et de ce qu’il représente. J’espère que ceux qui ont suivi le championnat sont contents du résultat," ajoute le quadruple champion du monde.