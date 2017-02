Lewis Hamilton profiterait-il du changement de son équipier chez Mercedes pour imposer ses conditions ? Le Britannique a fait une sortie remarquée ce week-end contre le partage des données de la télémétrie, ce qu’il avait déjà critiqué du temps où il était associé à Nico Rosberg.

"Je vais en piste, je fais mes tours, je fais mon travail. Et l’autre pilote peut tout voir. Je ne pense pas que cela doit être possible," lance le triple champion du monde.

"J’en ai fait la demande à mon équipe... Je ne veux pas voir les données de mon équipier. Je ne pense pas que ce soit juste. Je ne veux pas pouvoir étudier le meilleur de son travail sur un ordinateur."

"Pour donner un exemple : quand nous pilotons, nous choisissons nos points de freinage sur un circuit, nous repérons les bosses, les marques de pneus, tout ce qui peut vous aider à aller plus vite dans un virage. Et l’autre pilote arrive à faire, naturellement, à peu près la même chose que vous."

"Mais parce que les données sont actuellement partagées, cela peut être copié. ’Oh non, il freine 5 mètres plus tard ici ? Alors je vais essayer de faire pareil’. C’est ce qui me déplait particulièrement. Parce que ça permet à un équipier d’être plus proche. C’est pourquoi j’aimais le karting, il n’y avait la possibilité de faire ça. C’était juste votre talent brut qui vous permettait de briller."

Hamilton n’est toutefois pas en faveur d’un bannissement total du flux d’information entre les deux parties du garage d’une équipe.

"Parce qu’il y a un temps limité et tant de choses que nous pouvons changer sur les voitures, parfois vous tentez quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction. Vous partez du mauvais pied et à moins de changer, de suivre la direction prise pour l’autre voiture, vous êtes perdu. Il n’y a rien à faire."

"Il faut donc partager certaines choses, pour que toute l’équipe aille de l’avant. Je ne suis pas contre le fait que les ingénieurs partagent les données mais je pense qu’un pilote ne devrait pas pouvoir étudier les données de son équipier."

"Je pense que vous embauchez un pilote parce qu’il est le meilleur, parce qu’il a gagné beaucoup de choses. Même chose pour son équipier. Ils doivent donc être tous les deux capables d’aller en piste et de se débrouiller sans l’aide d’un équipier."

Le Britannique critique ainsi certains pilotes de Formule 1.

"Vous pouvez prendre un jeune, un pilote de Formule 3, le mettre dans un simulateur et le faire piloter chaque jour jusqu’à ce qu’il reproduise mes trajectoires. Et il finira probablement par y arriver. Il aurait dû découvrir ça lui-même. Il faut trouver les limites tout seul, c’est tout le défi d’être un pilote de course. Quand je découvre une nouvelle voiture, j’en cherche seul la limite. Si je ne suis pas capable de le faire, alors je ne mérite pas d’être ici. Et il y a certains pilotes de Formule 1 qui ne le méritent pas."