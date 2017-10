Lewis Hamilton ne compte pas gérer son avance au championnat comme avait pu le faire Nico Rosberg l’an dernier pour gagner son titre mondial.

Le Britannique, qui vise une 4e couronne, possède en effet 34 points d’avance sur Vettel. A un point près, il pourrait presque se contenter de finir 2e derrière l’Allemand lors des cinq courses restantes.

Hors de question pourtant de suivre cette stratégie pour le pilote Mercedes.

"Je veux juste gagner, à chaque week-end. Quelqu’un m’a dit que Nico ne visait que les 2e places l’an dernier... Quand on se qualifie, on vise la pole, pas la 2e place. Et donc, après on vise forcément la victoire."

"Les gens ont dit aussi que Nico pilotait pour la 2e place en course mais en course, quand j’étais devant, il ne pouvait pas me passer ou alors je l’avais distancé. Il a alors pris cette tactique, sans risque. Mais ce n’est pas la mienne," ajoute-t-il.

"Alors pour pour moi, le but est de continuer à gagner toutes les courses même si je n’en ai plus forcément besoin. C’est la meilleure façon de faire. Je préfère chasser que défendre. Je vais aller à la chasse de ce 4e titre jusqu’au dernier drapeau à damier de la saison s’il le faut."