Lewis Hamilton avait indiqué qu’il n’allait pas changer d’approche et tout faire pour gagner toutes les courses qui restaient au calendrier de la saison.

Mais le Britannique a la possibilité de remporter son 4e titre mondial dès le prochain Grand Prix aux Etats-Unis.

Avec 59 points d’avance, il devra toutefois en marquer 16 de plus que Sebastian Vettel pour y parvenir. Ce qui signifie gagner et espérer que Vettel finisse 6e ou moins bien, ou finir 2e et Vettel finisse 9e ou moins bien.

Quelle approche va donc avoir Hamilton ? Un peu plus de prudence !

"Ce serait génial de gagner ce titre à Austin mais tout ne dépend pas que de moi. J’aborde chaque course avec la volonté de gagner, ça, ça ne change pas. Mais je ne vais pas tenter des choses folles, évidemment. Et vous savez que je ne suis pas du genre à faire ça parce que je ne me fais pas souvent pénalisé. Je pense que ça va aller," explique Hamilton.

La meilleure preuve qu’il ne fera rien de fou ?

"Vous l’avez vu en Malaisie. Je savais que je ne pourrais pas gagner face à Max Verstappen. Je sais comment gérer un week-end de course avec mon expérience. Cela me permet de savoir quand je dois attaquer et quand je dois me freiner un peu."

A noter que le Britannique avait gagné son 3e et dernier titre à Austin, en 2015, face à Nico Rosberg.