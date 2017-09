Lewis Hamilton ne compte pas aborder le prochain Grand Prix, à Singapour, avec une once de défaitisme.

Même si son patron, Toto Wolff, reconnait que Mercedes pourrait glisser derrière Ferrari et peut-être même derrière Red Bull, le Britannique n’envisage la prochaine course qu’avec la victoire en tête. Et il compte tout faire pour cela.

"Limiter les dégâts ? Ce n’est pas dans mon esprit. Absolument pas. Je vais même tout faire pour préparer au mieux cette course. Je veux être certain que nous aurons tout étudier avant cette course," dit-il.

"Nous n’avons aucune idée de la hiérarchie exacte des forces en présence parce que, je le pense, nous avons beaucoup appris ces derniers temps. Ferrari fonctionne souvent mieux lorsqu’il fait plus chaud et sur ce genre de circuit mais je pense que nous serons capables de les défier."

Hamilton estime que Mercedes a tiré pas mal de leçons du week-end de la Hongrie, où Ferrari avait signé le doublé sur ce circuit lent et sinueux.

"Peut-être que si nous retournions en Hongrie maintenant, nous serions en meilleure position pour jouer la victoire. Je pense que notre voiture ne cesse de s’améliorer, tout comme sa compréhension."

"J’aborde donc Singapour avec un état d’esprit vraiment positif. Nous allons nous battre pour la victoire. Si ce n’est pas le cas, alors nous ferons tout ce que nous pourrons pour limiter les dégâts alors."