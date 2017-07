D’ici deux semaines, le circuit de Silverstone fera savoir à Liberty Media s’il décide ou non de renoncer à son contrat après l’édition 2019.

Le légendaire tracé qui accueille le Grand Prix de Grande-Bretagne possède en effet une clause qui lui permet de sortir, sans pénalité, de ce contrat signé en 2009.

La raison ? Il devient trop cher, avec une hausse du prix du plateau de 5% par an négociée à l’époque. Ce qui le porte à près de 20 millions d’euros par an.

Même si Silverstone fait le plein ou presque chaque année, le circuit ne rentre pas dans ses frais. Alors les promoteurs de Silverstone, qui vont certainement mettre un terme au contrat actuel, pourraient aussi en profiter pour en négocier un autre. Mais rien n’est garanti...

Lewis Hamilton a appelé à faire quelque chose. Le pilote britannique ne souhaite pas voir Silverstone disparaitre du calendrier.

"Il doit y avoir une course en Grande-Bretagne. Silverstone, c’est la course la plus importante de l’année," déclare le pilote Mercedes à propos de cette menace.

"En termes de points, elle est au même niveau que toutes les autres, mais son emplacement, ses fans, sa légende, tout cela en fait un évènement incroyable et les gens adorent venir à Silverstone."

On parle d’un Grand Prix à Londres pour le remplacer mais Hamilton ne semble pas convaincu.

"Silverstone fait partie de l’héritage du sport automobile britannique et c’est le seule endroit où nous voulons vraiment le représenter. La Grande-Bretagne est le berceau du sport automobile et nous avons une histoire incroyable à protéger."