A l’arrivée du Grand Prix de Bakou hier, Lewis Hamilton avait invité Sebastian Vettel a prouvé qu’il était un homme "en dehors de la piste" et non sur la piste, comme l’Allemand l’a fait en venant le percuter sur son côté gauche.

Que va donc faire le Britannique avant le Grand Prix d’Autriche ? Va-t-il chercher à lui parler au moins ? Pas vraiment...

"Je n’ai pas envie de le voir ni même de lui parler. J’ai plutôt envie de faire autre chose, des choses qui m’amusent," dit-il.

"J’ai entendu ce qu’il a dit après la course. Il veut me parler mais il n’a même pas mon numéro de téléphone. Et moi, je vais parler avec mes performances en piste. Je veux gagner ce championnat de le bonne façon et continuer à être le pilote respectueux des autres que je suis."

"Maintenant, tout ce que j’ai envie, c’est de dominer les 12 prochaines courses."

Sebastian Vettel a lui répété son envie de parler à Hamilton.

"Je n’ai pas de problème avec lui, je respecte le pilote qu’il est mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler. Je vais le faire, je veux régler ça avec lui même si je pense qu’il n’y a pas tant de choses que ça à régler."

"Je vais lui parler quand les médias ne seront pas là. Je ne pense pas qu’il y ait un gros problème."