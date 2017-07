Lewis Hamilton a régné sur « son » Grand Prix de Silverstone une quatrième fois consécutivement ce dimanche. Le pilote anglais, déjà auteur de la pole position, a assuré le spectacle devant son public et est même revenu à un petit point de Sebastian Vettel au classement. En conférence de presse, le pilote Mercedes était évidemment aux anges.

« C’était impressionnant, mon Dieu. C’est le jour le plus beau. J’avais un grand écart à combler [au classement]. L’équipe a fait un travail phénoménal et celui de Valtteri fut exceptionnel ce week-end. »

« Les deux dernières courses n’avaient pas vraiment reflété le formidable travail de l‘équipe et finalement, ce week-end, nous avons pu l’exploiter et le démontrer. Je sais que tout le monde est vraiment heureux. »

Lewis Hamilton a définitivement mis fin à la polémique qui avait suivi son absence remarquée au F1 Live London.

« Je sais comment je dois me préparer, sinon je n’aurais pas toutes ces poles et ces victoires. Je sais que je dois me préparer moi-même et ce week-end l’a démontré. Je suis vraiment, vraiment heureux, après avoir été la cible de tant de critiques négatives, d’avoir pu performer ainsi. La course de ce dimanche fut sous contrôle et il n’y a pas eu un moment où j’ai manqué de concentration. »

« Je sens que je n’ai jamais mieux conduit. Je sens que je suis à mon meilleur niveau et que si nous pouvons continuer à être aussi performant, alors, je sens que je pourrai trouver la bonne réponse au championnat. C’est notre objectif : continuer à nous battre pour le titre. »

« Je pense que nous avons beaucoup grandi avec Toto, depuis notre réunion à la fin de la saison dernière. Je sens que nous avons grandi ensemble d’une manière très positive, et Valtteri amène beaucoup de positivité à l’équipe, et a chassé beaucoup de négativité – celle que nous avions auparavant. »

Lewis Hamilton adresse donc un petit tacle au passage à son ancien coéquipier Nico Rosberg, sans citer son nom. Il appelle dans le même temps une nouvelle fois Mercedes à prolonger le contrat de Valtteri Bottas.

« Nous faisons partie d’une écurie qui gagne et nous ne devons rien changer au sein de l’équipe. »