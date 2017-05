Lewis Hamilton a découvert une nouvelle facette de son équipier à Sotchi puisque Valtteri Bottas l’a dominé tout au long du week-end pour aller cueillir son premier succès en carrière, pendant que le Britannique manquait le podium. Hamilton n’a pas été si surpris.

"J’ai dit dès le début de la saison qu’il était dans la compétition, ce n’est pas une surprise qu’il remporte une course" a relativisé le triple champion du monde à Barcelone. "J’étais très heureux pour lui, comme vous l’avez vu en fin de course j’ai au moins pu être heureux et partager la réussite de l’équipe après avoir battu les Ferrari et gardé la tête du championnat. J’étais fier de ce que nous avions accompli et j’aurais juste aimé l’avoir suivi en réussissant le doublé".

Hamilton n’écarte pas Bottas de la lutte pour le titre mais assure que Mercedes est loin de réfléchir à donner des consignes, ce qu’elle pourrait envisager dès lors que l’un ou l’autre de ses pilotes sera réellement un candidat potentiel.

"Je n’ai pas eu ce genre de discussions avec l’équipe. Il est un compétiteur crédible, il l’était en arrivant. Je pense que les médias et les fans sont arrivés avec des idées préconçues sur ses performances et il a prouvé à tout le monde que c’était faux".

"Il sera un compétiteur acharné toute la saison et la lutte sera intense, nous avons démarré notre relation avec des fondations solides et respectueuses et je pense que ça continuera" poursuit-il.

Avant Bottas, Hamilton faisait équipe avec Rosberg et c’est précisément en Espagne l’an dernier que les deux hommes se sont accrochés. S’il assure ne pas avoir menacé de quitter l’équipe après cet incident, Hamilton n’en a pas gardé un souvenir particulier.

"C’était juste un incident de course. J’ai eu de nombreux accidents dans ma carrière et c’était simplement un de plus. Nous avons géré la situation au mieux et nous avons réussi à gagner de nombreuses courses après cela".

Après leur lutte fratricide de l’année dernière, les deux hommes ne se sont pas parlés cette année, à l’exception d’une rencontre fortuite que raconte Hamilton : "La seule fois où je l’ai vu, je courais dans les rues de Londres. C’est amusant, j’allais de Covent Garden à la Tamise, puis jusqu’à Battersea, dans la zone derrière le Parlement, et je suis allé dans une rue au hasard et quelqu’un courrait derrière moi".

"Il y avait un passage piéton bondé mais quelqu’un courrait derrière moi, je me suis retourné et... il m’avait manifestement vu sur la route en allant quelque part dans Londres, il a sauté de la voiture et a couru derrière moi, donc nous nous sommes arrêtés pour discuter".

Quand on lui demande enfin si Rosberg était plus rapide, Hamilton répond avec humour : "Eh bien, il essayait de me rattraper, donc..."