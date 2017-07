Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton évoque régulièrement son avenir.

Le Britannique ne cesse de répéter que tout est possible concernant son futur, et il est prêt à examiner toutes les options, que ce soit en sport automobile ou dans les affaires en général.

Le pilote Mercedes apprécierait un jour d’aller piloter en NASCAR, une discipline à laquelle il a déjà rendu visite plusieurs fois ces dernières années.

"La NASCAR est vraiment une série cool et peut-être qu’un jour je vais regarder cela de plus près."

Mais, malgré ses réflexions sur son avenir, Hamilton est toutefois déterminé à atteindre son objectif premier.

"En ce moment, je ne me concentre uniquement sur la Formule 1, sur le fait de remporter encore plus de victoires et plus de championnats, donc j’ai besoin d’être au meilleur de ma forme sans aucune distraction."

"La Formule 1 est au sommet des sports mécaniques et bien que j’admire beaucoup les 500 miles d’Indianapolis, je ne suis pas prêt à laisser tomber la F1 pour quoi que ce soit d’autre."