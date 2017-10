Daniel Ricciardo n’a pas hésité à faire un gros appel du pied à Mercedes le week-end dernier, à Austin. Le pilote australien de Red Bull, surpris par la reconduction de contrat de Max Verstappen, a indiqué qu’il aimerait bien défier Lewis Hamilton... dans son écurie !

Qu’en pense celui qui a la possibilité de venir quadruple champion du monde ce week-end, à Mexico ?

"Daniel est un pilote fantastique, ce serait donc un privilège de courir contre lui. Il a une forte personnalité mais il semble apporter beaucoup de positif dans son équipe. Je trouve cela intéressant et cool, et ce qu’il a dit à mon sujet... je prends ça comme un compliment quand un pilote dit qu’il veut courir contre moi," commente Hamilton.

Le Britannique abat toutefois une carte de son jeu et semble dire que Ricciardo ferait mieux de se concentrer sur Red Bull pour l’instant.

"Est-ce que c’est réellement vrai ? Parfois les pilotes disent qu’ils veulent courir contre moi. Ce n’est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais, pour certains, ça peut les aider à grandir. Daniel est un grand pilote et il doit faire de son mieux pour battre Max (Verstappen). Il faut d’abord battre son équipier avant de penser à aller plus loin. C’est juste mon opinion."

Hamilton se dit toutefois prêt à affronter n’importe qui.

"J’ai couru contre Nico Rosberg, contre Fernando Alonso, qui est le meilleur selon moi. Et Valtteri me pousse aussi beaucoup. Il y a beaucoup de pilotes avec lesquels je serais heureux de me confronter chez Mercedes. Je n’ai peur de personne, du moment que cela maintient une ambiance positive dans l’équipe. L’harmonie est incroyablement importante pour que tout le monde s’épanouisse."