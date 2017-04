Lewis Hamilton a remporté la victoire cet après-midi à Shanghai et si cette victoire a semblé assez facile, vu de l’extérieur, ce n’est pas vraiment l’impression que le champion britannique a eu au volant de sa Mercedes.

"Cette course a été très difficile," déclare Lewis Hamilton. "Elle a été incroyable. Cette course a été très difficile pour nous tous. Nous avons tous pris le départ en pneus intermédiaires, mais cela n’a pas été facile."

"Vettel a fait du bon boulot, mais aussi ce jeune gars Max. Je suis extrêmement fier de tous les gars de mon équipe. Nous avons tous travaillé très dur pour que ce résultat soit possible. Seb (Vettel) et moi étions dans les mêmes chronos. S’il n’y avait pas eu cette voiture de sécurité, cela aurait été encore plus serré," ajoute Hamilton.

Le Britannique s’attend maintenant à une lutte corsée cette saison.

"C’est certain que ce sera un championnat très serré, si ce n’est le plus serré, que j’aurai à faire ! Je m’attends à une belle bataille, je suis prêt pour ça. Ferrari a fait un travail fantastique en l’espace d’un hiver."

"Vettel et moi, nous n’avons pas arrêté de pousser pendant cette course. Nous nous sommes tous les deux amusés je crois. C’est une bataille dure, avec de supers voitures, sympas à piloter. L’année s’annonce fantastique pour les fans."