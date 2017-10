Comme Fernando Alonso, Lewis Hamilton ambitionne-t-il de remporter un jour la Triple Couronne ? Il lui faudrait pour cela courir au Mans et aux 500 Miles d’Indianapolis.

Cependant le pilote Mercedes a tenu à rassurer Toto Wolff et l’état-major de l’équipe allemande : il ne pense pas du tout imiter l’Espagnol de McLaren un jour…

« Je n’ai pas le désir de courir dans d’autres catégories, et c’est dommage. J’aimerais avoir plus de passion pour courir en IndyCar ou au Mans. Mais j’ai zéro désir, il n’y a rien. J’ai plus de passion pour des choses à l’extérieur de la F1. »

« J’ai toujours respecté les 500 Miles d’Indianapolis et j’apprécie cette course, et j’ai regardé toute l’épreuve quand Fernando l’a disputée, c’était super excitant. Voir des pilotes courir dans plus d’une série... j’adore cette idée. Toute ma vie a tourné autour du sport auto donc c’est difficile d’imaginer ma vie sans. Et bien sûr, j’aurai plus de temps pour regarder du sport auto… »

« Je me rendrai probablement sur des Grands Prix, et je verrai plus de matchs des sports que j’admire, comme les matchs de NBA par exemple. Mais je ne pense pas que je ferai encore de course auto après la F1. »

Lewis Hamilton confirme donc que sa carrière ne devrait pas se poursuivre dans d’autres séries que la F1. Le pilote Mercedes a trop hâte de sortir du moule des obligations d’un pilote professionnel.

« Quand vous êtes un pilote de course, vous ne sortez pas souvent de votre environnement, et on ne dit pas de vous que vous êtes plus qu’un pilote de course. Mais je ne me résume vraiment pas à ça, et j’ai beaucoup de projets en cours » déclarait Lewis Hamilton récemment, de manière assez énigmatique.

Ses prochains projets, à un horizon de 12 ou 18 mois, seront révélés prochainement. On sait déjà que Lewis Hamilton projette de faire un film sur son ascension en tant que pilote de F1. Il a aussi conduit une F1 sur un ovale. Mais ce n’est donc pas le prélude à un engagement dans le cadre des 500 Miles d’Indianapolis...