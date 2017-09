Est-ce une manière de mettre la pression sur son adversaire principal ? Lewis Hamilton a assuré aujourd’hui que Sebastian Vettel gardait encore ses chances d’être titré cette saison, en dépit du retard de 28 points qu’il accuse désormais. Le pilote Mercedes pense que certains circuits à venir ne devraient pas vraiment convenir à sa monture.

« Au Japon, vous avez besoin de beaucoup d’appuis, donc définitivement, ce ne sera pas le circuit où nous serons les plus forts. Au Brésil, les autres seront solides aussi, et au Mexique, les équipes avec le plus d’appuis pourraient avoir le dessus. »

« Honnêtement, je pense que ce sera très serré. C’est difficile à dire. Nous verrons quand nous y serons. »

Le triple champion du monde estime donc que Ferrari, mais aussi Red Bull, devraient mener la vie dure à Mercedes d’ici la fin de la saison.

Du côté de Niki Lauda en revanche, l’optimisme est de mise. Le directeur non-exécutif de Mercedes a fait ses comptes, et ils sont bons !

« 28 points, ce n’est pas mauvais pour nous. Jusqu’à présent, c’était toujours deux ou trois points d’avance pour Hamilton ou Vettel. Mais 28, c’est un coussin. Je dirais que c’est un premier petit pas en avant… »