Cette année, avec le nouveau règlement, les pneus Pirelli aussi font leur révolution. Bien plus larges, et massifs à vue d’œil, les pneumatiques italiens devraient aussi avoir davantage d’adhérence et d’endurance.

Lewis Hamilton, qui s’exprimait aujourd’hui lors de la présentation de la Mercedes W08 EQ Power+, se réjouit déjà de cette nouvelle approche, qu’il qualifie de nouvelle « fantastique » pour le plaisir de pilotage.

« Je sais, grâce aux tests Pirelli [essais privés effectués en 2016], que les pneus seront plus constants. Ce sera fantastique pour nous. »

Lewis Hamilton pense en particulier que les pneus Pirelli de 2016 et des années précédentes étaient trop peu résistants et endurants…

« Il y aura plus de relais-sprints. Ce n’était vraiment pas le cas par le passé. Je me rappelle en particulier la course à Monza l’an dernier, je suis tombé à la 5e place et vous aviez vraiment peu de durée de vie dans les pneus. »

« J’essayais de dépasser les voitures devant moi, en essayant d’user le moins possible les pneus, pour revenir. J’ai dépassé plusieurs gars pour revenir à l’avant, je suis revenu à la 2e place, et je n’avais plus rien dans les pneus. Si j’avais continué à pousser au même rythme, j’aurais rattrapé Rosberg en deux tours, mais ensuite, j’aurais tout perdu, parce que mes pneus auraient été totalement usés. »

« Donc je pense que c’est formidable d’avoir développé des pneus qui permettent de glisser un peu plus et d’être plus agressif. Vous allez être un peu plus à la limite sur chaque tour. C’est ce qu’il faudrait ! ».