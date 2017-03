Lewis Hamilton n’a pas recherché la performance aujourd’hui dans sa Mercedes, mais aura enchaîné les tours (95 au total), confirmant l’extrême fiabilité de sa monture. De son côté, Valtteri Bottas a affolé les compteurs avec un 1:19.705 qui en dit long sur le potentiel de Mercedes…

Lewis Hamilton a donc toutes les raisons de se réjouir au bout du troisième jour d’essais à Barcelone…

« Jusqu’à présent, ce sont des tests formidables pour l’équipe. Tout le monde à l’usine a travaillé si dur, comme vous pouvez l’imaginer, pour créer une voiture qui tienne la distance. Comme toujours, en cette période d’essais, nous essayons de rouler autant que possible pour chercher la fiabilité. Ce qui est formidable aujourd’hui, c’est que nous avons accompli notre première simulation de course, sans aucun problème. D’autre part, la voiture se comporte de manière très douce. »

Comme le confirme l’Anglais, Mercedes, même après avoir battu le record officiel du circuit catalan, ne recherche pas la performance pure pour le moment…

« Ce sont des tests. La première semaine, vous ne recherchez pas la performance, généralement. Quand ils ont construit la nouvelle voiture, elle arrive avec un seul jeu de pièces disponibles, donc vous n’avez pas tous les composants pour faire les changements spéciaux et faire tout ce que vous voulez. La semaine prochaine, nous aurons une bien meilleure opportunité pour travailler sur la voiture. Pour le moment, il s’agit simplement d’engranger des kilomètres. Nous nous concentrons seulement sur cela. »

Sur le plan physique, Lewis Hamilton continue de tenir la distance. Il faut dire que Mercedes divise ses journées entre ses deux pilotes pour ne pas les éreinter.

« Je découvre chaque matin ce que je peux faire. Valtteri me donnera son debriefing demain matin. Avoir deux pilotes en un seul jour, c’est positif. Physiquement, je suis confiant pour faire une seule journée par moi-même, facilement, mais il s’agit d’avoir deux retours différents, deux points de vue différents, et je pense que c’est bon pour l’équipe. Demain matin [pour la journée sur le mouillé], Mercedes nous dira quelle est la feuille de route. Je n’ai pas forcément hâte de rouler sur le mouillé. J’ai roulé avec quelques pneus pluie de démonstration à Silverstone et le ressenti n’était pas formidable. Et malheureusement, je suis le premier à rouler ! Je pourrais simuler un claquage le matin et laisser Valtteri y aller ! »

Plaisanterie mise à part, le triple champion du monde est le mieux placé pour observer les progrès de son nouveau coéquipier… Mais il dit (qui le croira vraiment ?) ne pas le surveiller de trop près pour le moment…

« Je ne l’ai pas observé en fait. Il semble faire un travail solide. Je me suis juste concentré sur mon travail. Quand je ne roule pas, je m’entraîne, donc je n’ai pas eu vraiment à regarder ce que fait Valtteri. Mais son retour semble solide, et il travaille très bien avec l’équipe. Il s’est intégré très facilement et il fait un travail formidable, autant que je sache. »