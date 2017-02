Lewis Hamilton s’apprête, comme l’ensemble du paddock, à faire la découverte d’un nouveau règlement et de nouvelles F1, plus rapides en courbe, et donc plus physiques à conduire. Comme tous ses homologues, le triple champion du monde s’est donc entraîné plus durement que d’habitude cet hiver. Mais il confie ne pas savoir si ce dur labeur sera à la hauteur des futures exigences de la discipline…

« Je ne sais pas si je serai facilement au bon niveau de forme, si je souffrirai un peu, ou si je serai vraiment à la traîne et aurai donc à travailler plus dur », a confié le pilote de 32 ans aujourd’hui, à la veille de la présentation de la Mercedes W08 (demain à 13h15, à Silverstone)

Lewis Hamilton n’a eu à déplorer aucune blessure durant son entraînement plus intense que d’habitude. Quant à son orgueil, après le couronnement de Nico Rosberg en 2016, il n’a pas non plus souffert…

« Eh bien, ça ne m’a pas affecté autant que vous le pensez, loin de là ; ça n’a pas changé ma vie. Vous continuez simplement à avancer, et, je l’espère, à progresser. »

Pour reconquérir sa couronne, Lewis Hamilton devra battre en priorité son nouveau coéquipier, Valtteri Bottas. L’Anglais le connaît bien moins que Nico Rosberg – un ami d’enfance -, mais ses a priori sont plutôt positifs.

« Je le connais un petit peu, et il semble être une personne vraiment sympathique et plaisante. J’ai hâte de travailler avec lui, et de courir contre lui. J’apprécie toujours les défis et la compétition. »

Mais Lewis Hamilton devra aussi affronter la concurrence de Ferrari, Red Bull ou McLaren. La domination de Mercedes sera-t-elle remise en question par l’arrivée du nouveau règlement ? L’Anglais n’en sait évidemment rien, et se méfie tout particulièrement d’une certaine écurie autrichienne…

« C’est une feuille totalement blanche. Il se pourrait que Ferrari soit à l’avant, il pourrait que ce soit Red Bull… Nous n’en avons aucune idée. Je pense que la grande inconnue est Red Bull. Ils ont toujours conçu des voitures impressionnantes, et il y a de nouveaux appuis à aller chercher, et ils sont impressionnants dans ce domaine, donc je pense que ce sera vraiment intéressant de voir ce qu’ils pourront donner. J’espère que la compétition sera resserrée, et que nous nous battrons avec Red Bull et Ferrari. C’est ce que les fans veulent voir. »

La satisfaction des fans est également au premier rang des priorités de Liberty Media, les nouveaux propriétaires de la F1. Lewis Hamilton leur souhaite la bienvenue, mais les avertit aussi : la discipline a besoin de sérieuses réformes pour se réinventer…

« Je suis excité de voir arriver les nouveaux propriétaires, et j’espère qu’ils feront quelque chose de nouveau. J’espère vraiment qu’ils apporteront du sang neuf, des idées nouvelles, des nouvelles manières d’engager les fans d’une manière inédite et unique. »

« La F1 est un peu démodée dans la mesure où si vous regardez les autres sports, ils vont bien plus loin dans le divertissement des fans. Mais la F1 rattrape son retard – et je pense qu’il y a beaucoup de retard à rattraper. »

« La première étape serait de voir ce qu’il manque à la F1 selon les ressentis des fans, de voir ce dont la F1 aurait besoin de plus selon eux. Je pense que vous aurez pas mal d’opinions si vous interrogez les gens qui ont assisté à un Grand Prix. Vous obtiendriez beaucoup d’opinions, mais vous pourriez aller dans la mauvaise direction, un peu comme notre gouvernement (Brexit) » poursuit Lewis Hamilton, qui se risque donc à une petite saillie politique.

Liberty Media pourrait néanmoins déchanter dès cette saison. Les F1 auront en effet plus d’appui aérodynamique et plus de traînée. Une inquiétude a donc gagné le paddock : les monoplaces pourraient avoir plus de difficulté à se suivre, et les dépassements seraient ainsi moins nombreux. Le spectacle souffrira-t-il vraiment ? Lewis Hamilton n’est pas très optimiste !

« Mes ingénieurs m’ont dit que ce sera beaucoup plus difficile de dépasser. Si nous voyons que les dépassements empirent, ce sera pire pour les fans, et le spectacle sera pire, donc j’espère que ce ne sera pas le cas. »

« Par exemple, j’ai entendu que les pneus pourraient ne pas avoir autant d’adhérence qu’espéré, mais l’appui aérodynamique va être énorme, parce que les voitures sont plus grandes et plus larges, donc il y aura plus d’appuis, donc la voiture qui en suivra une autre sera encore plus affectée que par le passé. »

« J’ai entendu les ingénieurs dire que tout ceci arriverait potentiellement, et qu’il y avait un chemin alternatif, mais un chemin précis a déjà été choisi. Donc nous en sommes ici aujourd’hui, et j’espère vraiment que les ingénieurs, qui sont les gars les plus intelligents, se trompent, et j’espère que le spectacle sera plus formidable encore, et que les courses seront plus disputées que jamais. Et si c’est le cas, j’ai hâte de participer à tout cela. »