Les audiences de la F1 sont plutôt en baisse ces dernières années, notamment auprès des jeunes générations. Comment alors faire pour remonter la pente ? Lewis Hamilton, qui s’exprimait aujourd’hui lors de la présentation de la Mercedes W08 EQ Power+, pense que la solution se trouve du côté du web et des smartphones : pour le pilote anglais, la F1 devrait ainsi rapidement renforcer sa présence sur les réseaux sociaux… et lever toutes les restrictions qui empêchent les pilotes de s’exprimer.

« Du côté du football américain, les réseaux sociaux sont largement meilleurs, ils sont bien mieux utilisés. Et c’est la même chose en NBA, en NFL… »

« En Formule 1, chaque fois, par exemple, que j’aurais posté une image ou une vidéo, j’aurais eu un avertissement de la FIA, ou une alerte me disant de la retirer. Donc je pense, et j’espère, que cette année, ils vont changer ces règles et autoriser l’utilisation des réseaux pour nous tous. »

Le message s’adresse en particulier à Liberty Media, les nouveaux propriétaires de la F1, qui se disent eux-mêmes prêts à renforcer la présence de la F1 sur les réseaux sociaux. Lewis Hamilton a de sérieux arguments pour les convaincre d’accélérer…

« Les réseaux sociaux sont, évidemment, une plateforme incroyable pour les communications à l’échelle mondiale. Et pour permettre au sport de grandir, c’est un outil gratuit et très facile d’utilisation pour nous, pour nous permettre de partager notre expérience avec les autres personnes. »

Lewis Hamilton donne lui-même l’exemple. L’Anglais est très actif sur les réseaux sociaux. Son compte Twitter a 4,1 millions d’abonnés, soit le total le plus important du paddock. Aujourd’hui encore, il a même diffusé en direct une partie de la présentation de la nouvelle Mercedes sur son compte Instagram.