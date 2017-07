La température ambiante est de 21° à quelques instants du départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, dixième manche du championnat 2017 de F1.

Ils sont 20 sur la grille de départ avant le tour de mise en grille, mais Jolyon Palmer ne termine pas ce tour et la direction de course décide de relancer les pilotes pour un tour supplémentaire avant leur arrêt sur la grille de départ.

A l’extinction des feux, Hamilton prend un départ parfait, mais derrière lui, Raikkonen, Verstappen et Vettel se disputent la deuxième place pendant plusieurs tours.

Le top 10 au premier passage : Hamilton, Raikkonen, Verstappen, Vettel, Hulkenberg, Ocon, Bottas, Perez, Vandoorne et Massa.

Quelques instants plus tard, les deux Toro Rosso s’accrochent. Sainz abandonne immédiatement alors que Kvyat peut poursuivre avec une Toro Rosso sur laquelle il manque des pièces.

La direction de course sort la voiture de sécurité, le temps d’enlever la voiture de Sainz qui n’a pas oublié de remercier son équipier Kvyat en parlant à son équipe à la radio. L’ambiance va être chaude cet après-midi chez Toro Rosso.

La course est relancée à l’entame du cinquième tour, sans incident. Hamilton prend très vite le large, il est clairement le plus rapide en piste. Quant à Vettel, il avait un début de feu sur ses freins arrière alors qu’il était sur la grille de départ, mais cela ne semble pas le pénaliser actuellement, même s’il doit se contenter de la quatrième place derrière Verstappen.

En tête de la course, Lewis Hamilton se donne un peu d’air avec une avance de 3 seconde sur Raikkonen au 13e tour. Le couple Verstappen/Vettel est à plus de 9 secondes déjà. Pendant ce temps, Ricciardo fait une très belle remontée, il pointe à la 12e place au 14e tour.

C’est dans ce 14e tour que Vettel attaque Verstappen, mais le Néerlandais lui résiste en le poussant pratiquement dehors. Vettel est chaud bouillant, car il voit la Mercedes de Bottas grossir dans ses rétroviseurs…

Vettel se relance à l’attaque de Verstappen dans le 18e tour, mais ça ne passe toujours pas. Vettel rentre donc au 19e tour pour changer ses pneus.

Verstappen rentre au 20e tour, mais il remonte en piste derrière Vettel à cause d’un arrêt trop lent. Ocon et Alonso rentrent au 21e tour, Stroll au 23e tour, Perez et Grosjean au 24e, Raikkonen et Hulkenberg au 25e, Hamilton et Massa au 26e, Vandoorne au 27e, Bottas et Ricciardo au 33e.

Le top 10 au 34e passage : Hamilton, Raikkonen (+13"), Vettel, Bottas, Verstappen, Hulkenberg, Magnussen, Ocon, Perez et Ricciardo. Quelques instants plus tard, c’est l’abandon pour Alonso.

Comme on peut le constater, Lewis Hamilton est seul au monde en tête de la course. Raikkonen en deuxième position a encore un avantage de quatre secondes sur son équipier Vettel, mais le plus dangereux pour eux est certainement Bottas qui a des pneus super tendres pour terminer la corse alors que les Ferrari ont des gommes tendres.

Au 37e tour, Bottas est à 3 secondes de Vettel et à 7 seconde de Vettel, mais il est actuellement le plus rapide en piste. Bottas est dans les échappement de Vettel dès le 42e tour, mais maintenant il doit le dépasser et c’est une autre histoire. Bottas attaque immédiatement, il se met à la hauteur de la Ferrari qui bloque ses roues au freinage, mais la Mercedes ne passe pas.

Valtteri Bottas tente une autre attaque dès le 43e tour et cette fois-ci ça passe et sans bavure. Il est beaucoup plus rapide que Vettel. Bottas a maintenant 7 tours pour revenir et dépasser Raikkonen qui est 7 secondes devant lui. C’est peut-être un peu trop…

C’est donc Lewis Hamilton qui remporte la victoire aujourd’hui devant son public après une course en solitaire. Raikkonen était sur le point de prendre la deuxième place, mais il crève à l’avant gauche à un tour de la fin et c’est Bottas qui se hisse sur la plus deuxième marche du podium.

Derrière Hamilton et Bottas, c’est la débandade dans le dernier tour ! Après Raikkonen, c’est au tour de Vettel de crever à l’avant gauche ! Incroyable ! Chez Red Bull, Verstappen doit rentrer pour changer ses pneus à l’agonie. Quelle fin de course !

Raikkonen prend finalement la troisième place devant Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Vettel, Ocon, Perez et Massa.