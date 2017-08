Lewis Hamilton a remporté la victoire aujourd’hui en Belgique, mais cela n’a pas été sans mal. Sebastian Vettel l’a en effet mis sous pression du départ à l’arrivée.

"Ce fut un très bon week-end pour l’équipe et moi," déclare Lewis Hamilton.

"L’équipe a fait du très bon travail et je la remercie pour ça. Sebastian a livré une belle bataille, mais j’étais venu ici pour ça. Toutefois, j’ai eu l’impression d’être en NASCAR lorsqu’ils ont sorti la voiture de sécurité alors qu’il n’y avait de raison pour le faire."

"Les débris d’aileron ont été enlevés dès que nous avons ralenti et je pense donc qu’ils auraient pu mettre une voiture de sécurité virtuelle."

"Je pense qu’ils voulaient voir une bataille en tête de la course et c’est certainement pour ça qu’ils ont fait ça. En plus de ça, la voiture de sécurité était très lente et je suppose que c’était pour permettre aux autres pilotes de revenir. Comme j’avais les pneus les plus durs, c’était difficile pour moi de les maintenir à la bonne température."

A la relance de la course, Sebastian Vettel l’a attaqué immédiatement et a réussi à se mettre à la hauteur de la Mercedes dans la ligne droite, mais sans parvenir à passer.

"Il a eu une bonne aspiration, mais je crois qu’il était trop près de moi à la sortie du premier virage et il a certainement levé un peu le pied avant l’Eau Rouge. Il a fait une très belle course, il a été très contant."

"Cela a été très amusant de se battre contre un pilote d’une autre équipe, en particulier contre Sebastian qui était au meilleur de sa forme, comme sa voiture. Je pense qu’il était plus rapide que moi, mais heureusement, j’ai fait ce qu’il fallait pour rester devant lui," ajoute le champion britannique.