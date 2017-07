Lewis Hamilton a reconnu qu’il avait dû changer un peu d’attitude lors de la 2e relance derrière la voiture de sécurité à Bakou, celle lors de laquelle Sebastian Vettel est venu le percuter par l’arrière avant de venir lui donner un coup de roue.

En effet, après une première relance derrière la voiture de sécurité, qui s’est bien passée entre Hamilton et Vettel, de nouveaux incidents ont conduit à une deuxième relance. Et là ce ne fut plus la même histoire.

Hamilton apporte son éclairage sur son comportement avant la réunion de la FIA, demain à Paris, qui devra décider si le dossier Vettel mérite d’être clos ou de passer devant le Tribunal International de la FIA.

"Il y a eu différentes tactiques de ma part, pour savoir quand se relancer à fond, mais ça, c’est toujours après le virage 16. C’est à ce virage ou après. Lors de la 2e relance, j’ai un peu varié mon approche parce que je ne pouvais pas faire la même chose. Vettel est un quadruple champion du monde et ce qui marche une fois ne marche pas une 2e fois," explique-t-il.

"J’ai donc fait ce qui était nécessaire pour conserver ma première place jusqu’au freinage du 1er virage."

"Cependant, là où il m’a percuté, au virage 15, j’ai fait exactement la même chose lors des deux relances : laisser prendre du champ à la voiture de sécurité."

"En effet, c’est dans le virage 7 que l’on m’a dit que la voiture de sécurité allait rentrer. Quand on est derrière elle, le leader ne doit pas laisser plus que l’équivalent de 10 voitures d’écart (50 mètres environ) avec la voiture de sécurité, quand les lumières sont allumées sur son toit. Quand je suis arrivé dans le virage 15, les lumières étaient bien éteintes, je n’avais donc plus besoin d’accélérer pour maintenir l’écart."

"J’ai gardé un rythme constant, une décélération progressive jusqu’à la corde, afin de me ménager assez d’espace, comme lors de la 1ère relance. C’est juste que la 2e fois j’ai eu le droit à un coup dans mon diffuseur et un coup de roue ensuite..."