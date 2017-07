L’absence de Lewis Hamilton au F1 Live London hier a beaucoup déçu les supporters britanniques venus en nombre applaudir leur compatriote. Surtout, le protégé de Mercedes était le seul des 20 pilotes titulaires à avoir séché cet événement promotionnel, qui a rencontré un grand succès.

On sait aujourd’hui que le triple champion du monde était en Grèce, pour se reposer quelques jours avant d’enchaîner sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton a même posté une vidéo sur les réseaux sociaux, le montrant en train de célébrer l’arrivée des vacances avec ses camarades au cours d’une fête.

Dans le paddock de Silverstone, Lewis Hamilton, après avoir été conspué par la foule hier, a donc dû se défendre et se justifier.

« Tout le monde devait prendre une décision personnelle. De mon côté, je sentais que la saison était assez intense pour le moment, donc je devais me préparer du mieux possible pour ce week-end. Cette saison, c’est ce qui compte le plus pour moi. »

« Je sens que je me suis préparé du mieux possible pour ce week-end. Les gens ont leurs opinions, mais c’est une saison très intense et j’essaie de me préparer pour la bataille qui vient. J’adore ce Grand Prix, je ne pense pas que la journée d’hier soit importante pour savoir à quel point ce Grand Prix est formidable pour moi. Vous avez des gens qui ont économisé beaucoup d’argent pour venir à Silverstone. Vous pourrez voir, en regardant les courses précédentes, combien je les respecte et combien je les apprécie : et ça n’a pas changé. »

Certains prétendent encore que Lewis Hamilton a volontairement manqué cette journée promotionnelle pour des raisons de droits d’image, ce que le principal intéressé dément.

« Je pense qu’ils ont utilisé mon image, donc ce n’était pas un problème. J’ai dit aux organisateurs, la semaine dernière, que je ne viendrai pas. J’ai parlé à Toto Wolff, j’ai informé l’équipe, et ils ont été très compréhensifs et respectueux. »

Faudra-t-il s’attendre à ce que Lewis Hamilton sèche de nouveau le F1 Live London s’il est reconduit l’an prochain ?

« Je pense que je prendrai une décision le moment venu » a conclu l’Anglais.