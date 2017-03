Avec Mercedes, Ferrari est l’équipe qui impressionne le plus les observateurs en ces essais de pré-saison. La Scuderia est fiable et rapide à la fois, comme l’a encore prouvé Sebastian Vettel hier (168 tours pour le 3e meilleur temps). Au point d’aller chercher Mercedes ? Lewis Hamilton, qui a effectué 49 tours dans la Mercedes le matin à Barcelone, n’est pas loin de le penser…

« Je pense que Ferrari est possiblement la favorite. Nous devons les surveiller. Ils ont fait un si bon travail pour le moment… »

L’Anglais n’oublie pas une certaine écurie autrichienne, même si elle semble un peu plus en retrait jusqu’à présent…

« On dirait que Red Bull est allé assez vite ce mardi, donc nous devrons voir ce qui arrive ces prochains jours et, ce qui est plus important, lors des prochaines semaines. Je pense que ce sera serré à la première course, c’est sûr. »

Le meilleur temps de Felipe Massa ce mardi (à un souffle du record de Valtteri Bottas durant ces essais), attire également la méfiance du triple champion du monde… mais suscite aussi de l’espoir en lui.

« J’espère en particulier que Williams sera de retour, ce serait incroyable. Williams a été clairement sur la pente descendante, depuis tant d’années. Ils sont revenus en force ces quelques dernières années, et j’espère vraiment que nous nous battrons avec eux. Ce serait incroyable pour le sport de voir davantage d’équipes de pointe se battre entre elles – et particulièrement des écuries emblématiques. »