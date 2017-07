La conférence de presse de la FIA qui a commencé à 15 heures était évidemment très attendue puisque Lewis Hamilton et Sebastian Vettel étaient présents pour évoquer la collision de Bakou et le jugement de la FIA concernant le pilote allemand.

Séparés par Kevin Magnussen au centre, les deux hommes ont souhaité clarifier certains points et demander à la presse de passer à autre chose.

"Suis-je fier de ce moment ? Non. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Non. Est-ce que je regrette ? Oui. C’était dangereux et ce n’était pas nécessaire," confesse Vettel.

"J’ai sur-réagi sur le moment. Nous avons pu parler le lendemain de la course en fait, par SMS. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. J’ai cru sur le moment que Lewis avait freiné mais je ne pense pas qu’il ait voulu me tester au freinage. Je pensais sur le moment qu’il voulait me piéger et j’ai mal réagi. Je l’ai admis, je l’ai dit à la FIA. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur les évènements à Bakou."

"Evidemment nous avons perdu la victoire là-bas, quand on a vu que Lewis avait eu un problème avec son repose-tête, mais ce n’est pas quelque chose que nous pouvions prévoir."

Hamilton indique qu’il a accepté ces excuses.

"Oui et maintenant je souhaite que nous passons à autre chose. Pour moi je respecte toujours autant Sebastian. Il a accepté le fait qu’il a fait une erreur, et s’est excusé. J’ai critiqué Sebastian après la course mais je veux passer à autre chose, je veux me concentrer sur le week-end maintenant."

Vettel reprend : "je suis heureux de voir que tout ça n’aura aucun gros impact sur notre relation. Je peux comprendre que Lewis ait été en colère mais c’est bien d’entendre qu’on peut aller de l’avant. Le respect que nous avons entre nous, en piste et hors de la piste, nous aide."

Hamilton précise qu’il voulait que "Sebastian clarifie publiquement que je n’avais pas l’intention de le piéger au freinage. C’est ce qui a été constaté par la FIA et et c’est ce qui a été dit. C’est la première chose, le plus important pour moi. J’ai respecté les règles."

"Les données montrent aussi qu’il a accéléré, pour être le plus proche possible de moi. Il a fait une erreur de jugement. Quand j’ai discuté avec lui, je lui ai dit qu’il devait clarifier tout ça. Que je n’avais pas de mauvaise intention. J’accepte donc ses excuses et passons à autre chose maintenant."