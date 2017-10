Le néo-retraité Nico Rosberg est, pour ce week-end, consultant sur Sky Sports F1. Le champion du monde a assisté aux premières loges à la 71e pole position de son ancien coéquipier Lewis Hamilton, « l’un des meilleurs pilotes de tous les temps. » selon lui. Le temps a visiblement fait son œuvre entre les deux hommes…

« Ce sera toujours difficile de le battre » confie Rosberg à propos de Hamilton. « Sa pointe de vitesse naturelle est juste immense. »

« Pour moi, en 2016, prendre de l’élan après la pause estivale était vraiment important et Lewis est dans la même situation aujourd’hui. Il a totalement la dynamique de son côté, et ce n’est pas du tout le cas pour Sebastian en ce moment. Rien ne se passe bien pour lui ici, au Japon, et sa voiture n’est pas performante non plus, il souffre vraiment avec sa Ferrari. Mais Sebastian part 2e et il a seulement besoin d’un bon départ pour gagner la course. Pour quiconque, afin de battre Lewis, vous devez tirer profit de chaque opportunité qui se présente à vous. C’est ce que j’ai essayé de faire l’an dernier et ça bien fonctionné, et c’est ce que doit faire Seb cette année. »

Ce retour dans les paddocks comme consultant a permis à Nico Rosberg de revenir sur plusieurs sujets, dont en premier lieu la course au titre pour cette saison, qu’il juge exceptionnelle.

« Pour fournir un effort qui puisse durer toute une saison, il est crucial d’être bon mentalement d’un week-end à l’autre. C’est ce que Lewis a réussi à faire depuis un moment maintenant, et c’est ce qui lui a permis d’avoir une si large avance, et c’est pourquoi tout joue en sa faveur. Mais Sebastian comme lui sont deux pilotes fantastiques et ils sont deux des meilleurs pilotes de tous les temps. Peu importe qui gagne le titre, je ne pense pas que cela fera une différence, ils connaissent tous les deux une saison formidable et ils ont maximisé le potentiel de leurs voitures. C’est une saison fantastique pour la F1. »

Sebastian Vettel a pourtant raté l’opportunité d’une victoire toute prête à Bakou avec son geste d’humeur face à Lewis Hamilton…

« Je ne pouvais le croire sur le moment, parce qu’il a jeté en l’air une victoire qui lui était acquise… Il a trop réagi à chaud, il avait trop confiance en lui-même, car il pense qu’il a toujours raison. Sur le long terme, c’est une de ses forces, mais parfois, ce peut être une faiblesse, parce ça dégénère. Mais à Singapour, je ne pense pas qu’il ait vraiment fait n’importe quoi parce qu’il ne pouvait pas voir Kimi Räikkönen à l’intérieur. Je pense qu’il fait une très bonne saison. »

Quelles seraient les forces et les faiblesses des deux prétendants au titre ?

« Lewis a une vitesse de pointe naturelle ; peut-être que sa faiblesse est d’avoir un peu des hauts et des bas dans la saison, parfois. La force de Sebastian, c’est sa vitesse le dimanche, et sa constance en général. Il est toujours là, et il n’a pas vraiment de gros coups de mou. Sa faiblesse, comme nous l’avons vu à Bakou, c’est qu’il est un peu impétueux. »

Nico Rosberg a été remplacé chez Mercedes par Valtteri Bottas. Le Finlandais traverse une mauvaise passe et son week-end à Sepang était en dents de scie, ce qu’il reconnaît lui-même dans les médias. Est-ce pourtant la bonne stratégie pour l’Allemand ?

« Ce n’est pas bon de vous descendre dans les médias vous-même… Ce n’est pas nécessaire parce que cela crée une vague d’opinions négatives dont vous n’avez pas besoin. Je dirais qu’il ne faut pas en parler, il faut garder la tête froide, travailler, et renverser la situation. Déjà, ce week-end, il a repris beaucoup de confiance en lui-même, et ce sera très rassurant pour lui. La 2e place en qualifications était importante pour lui parce qu’il a traversé une période un peu difficile, il doit obtenir de bons résultats à nouveau, et après être sorti au large ce matin en EL3, il est maintenant de retour. »

Max Verstappen est annoncé chez Mercedes en 2019 selon certaines rumeurs. En attendant, cette saison, le pilote Red Bull a connu une série incroyable d’abandons malheureux avant de s’imposer enfin à Sepang.

« C’est incroyable de voir ce qui arrive dans ce sport, à quel point vous pouvez être malchanceux encore et encore. C’était très difficile pour lui et j’espère qu’il regarde à long terme ; il sait que cette année, il n’aura pas la chance de gagner le championnat du monde, mais il aura cette opportunité plus tard dans sa carrière. Sa victoire à Sepang était un grand pas en avant et il l’a méritée, définitivement. »

Pilote du giron Mercedes, Esteban Ocon impressionne pour sa première saison complète en F1 chez Force India. Nico Rosberg, qui est aussi ambassadeur pour les Flèches d’Argent, voit-il le Français comme un futur champion du monde ?

« Force India a fait un travail formidable cette année et je pense que leurs deux pilotes sont très, très talentueux. Sergio, depuis de nombreuses années, mais Esteban aussi cette saison, ont fait un travail impressionnant. C’est sa première saison complète en F1 et dès le début, il était là, juste derrière Sergio, et maintenant, il est devant lui une course sur deux. C’est vraiment des débuts solides. Il peut accomplir des choses formidables en F1 dans le futur. J’apprécie aussi leur bataille interne, ça me rappelle des souvenirs ! Ce n’est pas aussi difficile pour eux puisqu’ils ne luttent pas pour des victoires et des championnats, et cela fait une différence. »

McLaren-Honda a en revanche bu une nouvelle fois la tasse cette saison et Nico Rosberg est le premier à le regretter.

« C’est dommage que ça n’ait pas marché. Tout le monde en F1 attendait vraiment avec impatience le ‘revival’ du partenariat McLaren-Honda, tout le monde en avait des souvenirs formidables. »

Après avoir autant parlé des autres, il est temps pour le pilote allemand d’évoquer son propre cas… Considère-t-il un retour en sport auto ?

« Voyons… ce n’est pas le plan pour le moment. Mais si vous me demandez demain si je pourrai passer une journée ou une demi-journée dans les voitures qu’ils conduisent aujourd’hui… alors pour sûr, je prendrais du plaisir. »

Le nouveau règlement aérodynamique pourrait-il faire sortir Nico Rosberg de sa retraite ? Nous n’en saurons pas plus pour le moment…